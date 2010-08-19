Потребительские кредиты начнут пользоваться спросом уже в сентябре

Posted 19 августа 2010, 06:48
Published 19 августа 2010, 06:48
Modified 17 сентября 2022, 12:02
Updated 17 сентября 2022, 12:02
ВЛАДИВОСТОК. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Приближается начало нового учебного года, в сентябре спрос на кредиты традиционно повышается. Ставки в секторе потребительских банковских снизились до 14-26%, что дает в пересчете на эффективную ставку (полную стоимость кредита) 19-23% годовых в рублях. Эта ставка фактически втрое превышает ставку рефинансирования, которая сегодня равна 7,75%. Серьезного падения ставок по кредитам, несмотря на такое превышение их цены над ставкой рефинансирования, ждать не приходится.
По мнению финансистов, ставки уже практически равны тем, что были до кризиса 2008 года.
Если внимательно изучить ставки до кризисного периода, то становится ясно, что уровень сегодняшний ставок выше предложений лета 2008 года. Тогда потребительские кредиты обычно выдавались под 12-14% годовых, в некоторых банках ставка составляла 16-18%. И сейчас такие предложения у банков есть, но не для клиентов «с улицы».
Банки кредитуют по таким ставкам тех клиентов, с которыми уже есть положительная история работы. Фактически, банки переходят на индивидуальную оценку своей клиентуры, устанавливая по всем своим продуктам интервал цены на деньги. Многие банки уже год предлагают наиболее выгодные условия сотрудникам тех компаний, чьи основные счета обслуживает данный банк. Чуть выше ставки для клиентов в рамках обслуживающихся в банке зарплатных проектов, еще выше - для людей с хорошей кредитной историей, сформированной в других банках. Самые высокие проценты - для клиентов «с улицы». Ставки для «открытого рынка» сегодня - 20-23%.
Всплеск спроса на потребительские кредиты позволяет банкам держать ставки на высоком уровне.
Хотя специалисты рынка потребительского кредитования не ожидают выхода на этот рынок новых игроков до конца года, пишет bfm.ru