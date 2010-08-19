Потребительские кредиты начнут пользоваться спросом уже в сентябре

Банки кредитуют по таким ставкам тех клиентов, с которыми уже есть положительная история работы. Фактически, банки переходят на индивидуальную оценку своей клиентуры, устанавливая по всем своим продуктам интервал цены на деньги. Многие банки уже год предлагают наиболее выгодные условия сотрудникам тех компаний, чьи основные счета обслуживает данный банк. Чуть выше ставки для клиентов в рамках обслуживающихся в банке зарплатных проектов, еще выше - для людей с хорошей кредитной историей, сформированной в других банках. Самые высокие проценты - для клиентов «с улицы». Ставки для «открытого рынка» сегодня - 20-23%.