На дорогах Приморья идут работы по ремонту и реконструкции

ВЛАДИВОСТОК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - За первое полугодие 2010 года из краевого бюджета было направлено более 606 миллионов рублей на реализацию программы «Дороги края», принятой в 2007 году по инициативе губернатора Сергея Дарькина.

Как сообщили в краевом департаменте дорожного хозяйства, в рамках программы на дорогах края проводится текущий и капитальный ремонт, идет реконструкция междугородних трасс, ремонтируются трубы и мосты.

В этом году планируется отремонтировать 138 километров и открыть после реконструкции 16 километров краевых дорог. В том числе, реконструируются участки дорог «Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово», «Раздольное - Хасан» и «Уссурийск - Пограничный - Госграница». Эти направления являются важными объектами дорожно-транспортной инфраструктуры Приморья.