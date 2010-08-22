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Posted 21 августа 2010, 23:20

Published 21 августа 2010, 23:20

Modified 1 сентября 2022, 03:00

Updated 1 сентября 2022, 03:00

На дорогах Приморья идут работы по ремонту и реконструкции

21 августа 2010, 23:20
В этом году планируется отремонтировать 138 километров и открыть после реконструкции 16 километров краевых дорог

ВЛАДИВОСТОК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - За первое полугодие 2010 года из краевого бюджета было направлено более 606 миллионов рублей на реализацию программы «Дороги края», принятой в 2007 году по инициативе губернатора Сергея Дарькина.
Как сообщили в краевом департаменте дорожного хозяйства, в рамках программы на дорогах края проводится текущий и капитальный ремонт, идет реконструкция междугородних трасс, ремонтируются трубы и мосты.
В этом году планируется отремонтировать 138 километров и открыть после реконструкции 16 километров краевых дорог. В том числе, реконструируются участки дорог «Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово», «Раздольное - Хасан» и «Уссурийск - Пограничный - Госграница». Эти направления являются важными объектами дорожно-транспортной инфраструктуры Приморья.

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