Тихоокеанский флот в боевой готовности

ВЛАДИВОСТОК. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Накануне старта нового учебного года, в штабе состоялось итоговое заседание Военного совета Тихоокеанского флота, на котором была дана оценка его учебно-боевой деятельности и поставлены задачи на грядущий период. По традиции в начале заседание были вручены государственные ордена и медали пяти тихоокеанцам.

Как было отмечено исполняющим обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмиралом Сергеем Авакянцем, весь запланированный на 2010 год комплекс учебно-боевых мероприятий выполнен в полном объеме. Кораблями и судами ТОФ в отчетном периоде отработано более 800 боевых упражнений, в числе которых несколько сотен ракетно-артиллерийских стрельб и минных постановок, береговые войска записали на свой счет многочисленные полевые выходы и более тысячи парашютных прыжков.

Главным событием 2010 года стало участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2010». Тихоокеанцы совместно с кораблями и подразделениями трех флотов приняли участие в беспрецедентном по своим масштабам маневрам, финальный этап которого состоялся в Южном Приморье в июле этого года под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Дмитрия Медведева.

Вообще, ушедший год можно смело зачесть в актив нашего флота. Активно реформируясь, флот не сбавлял темпов боевой учебы. В соревновательном процессе на призы Главнокомандующего ВМФ Тихоокеанский флот взял восемь из них. Двух удостоились соединении ракетных и противолодочных кораблей из Приморья, еще два заслужили полки ракетоносной и истребительной авиации из Советской Гавани и Камчатки. Почетные кубки достались подводникам и береговым ракетчикам из Камчатки, специальному противодиверсионному подразделению и соединению десантных кораблей.

Этот год стал знаковым и в области международных отношений. Наши боевые корабли на высоком уровне провели визиты в порты Сан-Франциско, Хакодате, Инчхон.

Весомую роль здесь сыграла успешная боевая служба в районе Аденского залива, где наши моряки освободили из пиратского плена команду российского танкера «Московский университет». Сегодня в этот неспокойный район следует пятый по счету отряд кораблей во главе с БПК «Адмирал Виноградов». Во время этих ответственных мероприятий тихоокеанцы продемонстрировали высокую морскую выучку и культуру, заслужив самые лестные отклики своих коллег из стран Евросоюза, США и АТР.

Главное сегодня то, что флот выходит в море, стреляет и летает, а значит, отвечает своему предназначению. За всем этим стоит труд тех, кто разрабатывает планы и прокладывает курсы кораблей, стоит на командирском мостике и находится в боевых постах – словом это полная самоотдача людей, которые сегодня посвятили себя военно-морской службе на Тихом океане, сообщили РИА «Восток-Медиа» в группе информационного обеспечения ТОФ.