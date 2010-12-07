Арсеньевские инвалиды — абсолютные чемпионы спортивных соревнований

ВЛАДИВОСТОК. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Соревнования инвалидов проходили одновременно в пяти городах и районах Приморского края.

Команды Спасска-Дальнего, Артема, Находки, Хорольского и Пожарского районов соревновались в дартсе, кольцебросе, жиме штанги лежа, шашках, настольном теннисе.

В Арсеньеве в фестивале приняли участие 30 человек, сообщает пресс-служба Арсеньева.

Заместитель главы города по социальным вопросам Ольга Лукьянчук отметила, что своими победами спортсмены вносят весомый вклад в развитие инваспорта в крае:

- Победители заряжают своим упорством и оптимизмом других людей, привлекают их к регулярным занятиям физической культурой и спортом. А ведь это не только здоровье и хорошее самочувствие, но и дополнительная возможность общения.

Флаг Российской Федерации поднял победитель краевого фестиваля инвалидного спорта 2009 года, победитель спартакиады Приморского края «Инваспорт-2010» Юрий Шумилин.

Золотые медали в соревнованиях по дартсу выиграли Валентина Турпак, Светлана Федорченко, Галина Цыбулькина, Валентина Минаева, Юрий Шумилин, Валентина Голод.

Валентина Пономарева, Сергей Баканов, Валентин Голод заняли первые места в жиме штанги лежа. В соревнованиях по кольцебросу победителями стали Валентина Турпак, Евгения Сильченко, Виталий Востриков, Игорь Троянов, Валентин Голод. Побед в настольном теннисе добились Светлана Федорченко, Валентин Минаев, Юрий Шумилин, Валентина Голод. Павел Гробов стал победителям соревнований по шашкам среди мужчин.

В общекомандном первенстве команда Анучинского района стала бронзовым призером, команда общества слепых Арсеньева - серебряным призером, ну а главным победителем Краевого фестиваля стала комнада Арсеньева.