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Posted 10 декабря 2010, 00:27

Published 10 декабря 2010, 00:27

Modified 17 сентября 2022, 11:40

Updated 17 сентября 2022, 11:40

Имя новой собаке Путина придумал мальчик Дима

10 декабря 2010, 00:27
Премьерского пса назовут Баффи

ВЛАДИВОСТОК. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Новую собаку Владимира Путина, которую ему подарили в Болгарии, будут звать Баффи.
Придумать имя щенку премьер предложил россиянам. Москвич Дима Соколов – ему 5 с половиной лет – тоже принял участие в конкурсе. Свой вариант – в итоге оказавшийся победным – по Интернету послал в правительство.
Сегодня вечером в подмосковной резиденции Ново-Огарево премьер встретился с мальчиком и его родителями Юлией и Михаилом и познакомил Диму со щенком, передает ИТАР-ТАСС.
Щенка каракачанской собаки — национальной породы, чрезвычайно популярной у болгар, премьер Болгарии Бойко Борисов подарил российскому коллеге во время его визита в Болгарию в ноябре. «Я хочу подарить щенка настоящей болгарской собаки, пусть она ему будет в радость», — сказал Бойко Борисов, передавая российскому премьеру небольшого песика бело-коричного окраса, которого Путин тут же взял на руки и приласкал.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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