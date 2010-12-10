Имя новой собаке Путина придумал мальчик Дима

ВЛАДИВОСТОК. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Новую собаку Владимира Путина, которую ему подарили в Болгарии, будут звать Баффи.

Придумать имя щенку премьер предложил россиянам. Москвич Дима Соколов – ему 5 с половиной лет – тоже принял участие в конкурсе. Свой вариант – в итоге оказавшийся победным – по Интернету послал в правительство.

Сегодня вечером в подмосковной резиденции Ново-Огарево премьер встретился с мальчиком и его родителями Юлией и Михаилом и познакомил Диму со щенком, передает ИТАР-ТАСС.

Щенка каракачанской собаки — национальной породы, чрезвычайно популярной у болгар, премьер Болгарии Бойко Борисов подарил российскому коллеге во время его визита в Болгарию в ноябре. «Я хочу подарить щенка настоящей болгарской собаки, пусть она ему будет в радость», — сказал Бойко Борисов, передавая российскому премьеру небольшого песика бело-коричного окраса, которого Путин тут же взял на руки и приласкал.