Население Камчатки "уходит" на пенсию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Число пенсионеров в Камчатском крае с 2002 года выросло на 25 процентов. Сегодня пенсию на Камчатке получают 92 314 человек. Такие цифры озвучила на семинаре специалистов по назначению и организации пенсий ОПФР заместитель управляющего Отделением Галина Филимонова.

По её словам, с 2002 года, когда Пенсионному фонду были переданы функции назначения и выплаты пенсии, отмечался неуклонный рост числа пенсионеров. «Если в 2002 году на выплату пенсий мы ежемесячно направляли 137 миллионов рублей, то теперь направляем на эти цели ежемесячно более 1 миллиарда. Отрадно, что всё это время мы выплачивали пенсии без сбоев - своевременно и в полном объёме», - отметила Галина Филимонова.

Подавляющее большинство пенсионеров в крае - 82,3% (87 095 человек) - являются получателями трудовых пенсий. Почти половина из них – 48% (44 423 человека) продолжают трудиться.

Средний размер трудовой пенсии за период с 2002 года увеличился почти в шесть раз и составил на декабрь 2010 года 12 440 рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 45%.

Благодаря проведенным мероприятиям по увеличению размеров пенсии (с 2002 года было проведено в общей сложности 32 индексации базовой и страховой части трудовых пенсий) соотношение прожиточного минимума пенсионера и среднего размера пенсии по старости достигло показателя 122,48%. «Однако и при этом он остается самым низким на Дальнем Востоке. Для сравнения средний показатель по округу – 136,2%, самый высокий – в Магаданской области – 167,9%. Также в крае самые низкие показатели в федеральном округе по соотношению средних размеров пенсии по инвалидности и социальной пенсии – соответственно 81,2% и 59,6% при средних по кругу – 96,2% и 77%», - сообщила Галина Филимонова.

На семинаре было отмечено, что органами Пенсионного фонда отработан механизм взаимодействия с органами социальной защиты по установлению социальных доплат за счет средств краевого бюджета тем пенсионерам, размер материального обеспечения которых не достигает прожиточного минимума пенсионера. Сегодня он составляет 10 166 рублей. Доплату на полуострове получают 12 573 человека, в том числе 924 – пенсионеры силовых ведомств. На 2011 год размер прожиточного минимума пенсионера предлагается установить в сумме 10 723 рубля. Сегодня средний размер региональной доплаты составляет 3 089 рублей.