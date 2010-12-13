Ресторанное агентство "Анонс" во Владивостоке отметило десятилетие

ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Свой 10-летний юбилей ресторанное агентство «Анонс» отпраздновало в гостиничном комплексе «Аванта».

Как сообщает пресс-служба агентства, море поздравлений и подарков было в этот вечер адресовано генеральному директору Роману Иванищеву и его сотрудникам.

- Юбилей компании – важное событие для города, так как индустрия гостеприимства является ключевой для его развития, - отметила начальник управления экономики и предпринимательства администрации Владивостока Евгения Майорова. - Чем выше уровень ресторанов, отелей, тем больше у города шансов стать центром в АТР и привлекать гостей из других стран и регионов.

Как отметила Евгения Майорова, все мероприятия, которые были проведены в индустрии ресторанного бизнеса, способствовали профессиональному росту его участников. По мнению многих гостей, выходивших в этот вечер на сцену, Владивосток за последние 10 лет стал полноправной столицей индустрии гостеприимства Дальнего Востока.

- Уже 10 лет рука об руку с рестораторами и отельерами мы работаем на благо индустрии, – рассказал Роман Иванищев. - Мы провели сто семь мастер-классов, семь Приморских Кулинарных Фестивалей, четыре Премии «Дальневосточное гостеприимство», выпустили пять справочника «Все рестораны Дальнего Востока». И хочу заверить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь наш девиз – гостеприимство как принцип жизни.