Российский посол в Токио пригласил японского премьера в Москву

ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Посол России в Токио выразил надежду, что премьер-министр Японии Наото Кан в следующем году посетит Россию с официальным визитом.

Как сообщает NHK, дипломат заявил об этом в ходе встречи с бывшим спикером верхней палаты парламента Японии Сацуки Эда, которая состоялась еще в пятницу.

Белый отметил, что в текущем году России и Японии удавалось спокойно обмениваться взглядами, несмотря на разные позиции, которые страны занимают по некоторым вопросам.

Япония выражала возмущение визитом российского президента Дмитрия Медведева на Южные Курилы. Токио считает эти острова «северными территориями».

По словам российского посла, обе страны едины во мнении, что для нахождения наилучших путей урегулирования вопросов, остающихся нерешенными, очень важно развивать сотрудничество по тому спектру проблем, где Москва и Токио могут найти взаимопонимание, сообщает Газета.ру.