Анонс "Российской газеты" за 20 декабря

Отвечая на вопросы россиян во время «Прямой линии», Владимир Путин сумел обогнуть традиционно поднимаемую тему его участия в предстоящих выборах президента России. Однако в субботу он дал понять, что его политическая активность, возможно, захватит выборы в Госдуму, которые пройдут в следующем году. Об этом Владимир Путин сказал в интервью программе «Вести в субботу», отвечая на вопрос, будет ли он возглавлять список «Единой России» на выборах в нижнюю палату парламента в 2011 году. Лидер «единороссов» отрицать эту вероятность не стал. А вот что Путину снова пришлось прокомментировать — так это беспорядки на Манежной площади, которые стали одной из главных тем последней недели. Повод для тревоги премьеру дали молодые люди, которые, не относясь к радикалам, с легкостью подхватили лозунги националистов. Еще одним поводом поговорить о модернизации, правда, автомобильной, стало совещание по развитию ИжАвто, которое Владимир Путин провел в пятницу. Под присмотром премьера Сбербанк, АвтоВАЗ и «Ростехнологии» подписали меморандум по долгосрочной модернизации автозавода. Бизнес-план ИжАвто отнюдь не напоминает о том, что некогда предприятие испытывало значительные финансовые затруднения. Столь же сильно, сколь и автопроизводство, премьера волнует медицина, о которой ему задали немало вопросов во время «Прямой линии». Путин решил немедля провести совещание по федеральным высокотехнологичным медцентрам. Прежде всего он сообщил, что одно такое учреждение будет введено до конца года в эксплуатацию в Тюмени. А в 2011 году подобные центры откроются в Перми, Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Новосибирске и в Смоленске.