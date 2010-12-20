Анонс "Российской газеты" за 20 декабря

Posted 20 декабря 2010, 01:03
Published 20 декабря 2010, 01:03
Modified 17 сентября 2022, 11:39
Updated 17 сентября 2022, 11:39
ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 20 декабря:
«Факт» публикации
Зачем аудитору Счетной палаты возводить напраслину на Пушкинский заповедник
резонанс
Юрий Лепский
Факт: аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов собрал пресс-конференцию, на которой огласил перечень вопиющих нарушений на ряде важнейших музейных объектов российской культуры. Досталось от аудитора и Пушкинскому заповеднику, расположенному в Псковской области. Там и «старинные особняки превратили в общежития», там «на территории незаконно строят коттеджи», там «в одном из домов живет глава администрации района», там «в гостевых домах заповедника понастроили бань и бассейнов», там «нецелевое расходование средств», там «выстроили целый коттеджный поселок, в котором живут совершенно посторонние люди», там «идет коммерциализация музейного дела». Придется признать тот факт, что в одном из домов заповедника живет глава администрации района. Но если бы аудитор Агапцов потрудился выяснить, на каком таком основании она там проживает, то очень быстро бы обнаружил, что глава администрации района Римма Валентиновна Бурченкова проживает в этом доме вместе с мужем — Константином Петровичем Бурченковым — хранителем музея-усадьбы «Тригорское». Факт совместного проживания мужа и жены, конечно, вопиющ, но пока с этим ничего не поделаешь. Придется терпеть.Заповедник еще не получил решения коллегии Счетной палаты по итогам проверки, но уже получил кучу «фактов» от аудитора Агапцова, представившего в весьма сомнительном свете и себя, и заповедник, и репутацию Счетной палаты.
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Попали в десятку
В воскресенье белорусы определились с выбором президента
соседи
Максим Макарычев
В четвертый раз в своей почти 20-летней истории граждане Белоруссии решали как, куда и с кем во главе в ближайшие пять лет пойдет эта страна.
В воскресенье белорусского главу выбирали на 6390 участках для голосования, в том числе на 44 в 34 странах за границей. За ходом голосования следили более тысячи международных наблюдателей, в том числе от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также около 20 тысяч наблюдателей от различных белорусских партий и движений. Впервые выборы в Белоруссии вызвали такой ажиотаж среди представителей СМИ. Для их освещения в Центризбиркоме страны были зарегистрированы более тысячи представителей массмедиа, в том числе 670 зарубежных журналистов. 14 декабря Центризбирком Белоруссии дал старт выборам на участках. По последним данным, за первые пять дней такого голосования в них приняли участие 23,1 процента избирателей — фактически каждый четвертый житель страны, внесенный в списки. В этом году список претендентов на пост президента Белоруссии впервые достиг двузначной цифры — в него были внесены сразу 10 кандидатов, включая действующего президента. По оценкам многочисленных экспертов, Александр Лукашенко является безусловным фаворитом предвыборной гонки. Накануне голосования шесть из девяти кандидатов в президенты заявили, что не признают итоги голосования, и призвали избирателей выйти на Октябрьскую площадь Минска сразу после закрытия участков.По словам представителей правоохранительных органов, во время выборов президента Белоруссии обстановка была спокойной и находилась под контролем.
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ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ
В канун 90-летия Службы внешней разведки ее директор Михаил Фрадков ответил на вопросы «Российской газеты»
Из первых уст
Николай Долгополов
Корреспондент «РГ» беседует с Михаилом Фрадковым.
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Рецепт
министра Голиковой
От цены лекарства до цены успеха — в эксклюзивном интервью «Российской газете»
только в «рг»
Ирина Краснопольская
Что ждет пациентов и врачей в 2011 году? Как идет модернизация здравоохранения? Как уживаются два федеральных министра на одной кухне? Об этом обозреватель «РГ» беседует с министром здравоохранения и социального развития Татьяной Голиковой.
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На детский лад Дмитрий Медведев побывал в московском садике
президент
Пьер Сидибе
Дмитрий Медведев посетил в минувшую пятницу один из лучших детских садов в Москве. Дети очень спокойно реагировали на главу государства, по ходу дела выясняя у него обстоятельства семейной жизни. Детский сад №1524 был открыт 35 лет назад, однако перестроенный в 2005-м, выглядит превосходно. «Я даже не ожидал, что он такой большой и современный», - признался Медведев. Садик посещают и обыкновенные дети, и дети с отклонениями: церебральным параличом, синдромом Дауна и другими заболеваниями. Медведев пообщался с детьми. Четыре воспитанника провели для него экскурсию по зданию. Несмотря на возраст, детей здесь сразу воспитывают так, чтобы им не составило большого труда сориентироваться в современной политической обстановке. Помимо политики детей приучают и к современным компьютерным технологиям. Так, 3-летние ребята уже работают за компьютером, водят мышкой и что-то рисуют на мониторе. Собянин пообещал, что в следующем году зарплата преподавателей увеличится на восемь процентов. Плюс к Фонду оплаты труда отныне будет добавляться еще 10-15 процентов – это неизрасходованные деньги, которые детские сады раньше были вынуждены отдавать в бюджет. Теперь средства будут оставаться в садах. Кстати, лучших педагогов президент наградил в тот же день на церемонию закрытия «Года учителя».
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Не исключено
правительство
Виталий Петров
Отвечая на вопросы россиян во время «Прямой линии», Владимир Путин сумел обогнуть традиционно поднимаемую тему его участия в предстоящих выборах президента России. Однако в субботу он дал понять, что его политическая активность, возможно, захватит выборы в Госдуму, которые пройдут в следующем году. Об этом Владимир Путин сказал в интервью программе «Вести в субботу», отвечая на вопрос, будет ли он возглавлять список «Единой России» на выборах в нижнюю палату парламента в 2011 году. Лидер «единороссов» отрицать эту вероятность не стал. А вот что Путину снова пришлось прокомментировать — так это беспорядки на Манежной площади, которые стали одной из главных тем последней недели. Повод для тревоги премьеру дали молодые люди, которые, не относясь к радикалам, с легкостью подхватили лозунги националистов. Еще одним поводом поговорить о модернизации, правда, автомобильной, стало совещание по развитию ИжАвто, которое Владимир Путин провел в пятницу. Под присмотром премьера Сбербанк, АвтоВАЗ и «Ростехнологии» подписали меморандум по долгосрочной модернизации автозавода. Бизнес-план ИжАвто отнюдь не напоминает о том, что некогда предприятие испытывало значительные финансовые затруднения. Столь же сильно, сколь и автопроизводство, премьера волнует медицина, о которой ему задали немало вопросов во время «Прямой линии». Путин решил немедля провести совещание по федеральным высокотехнологичным медцентрам. Прежде всего он сообщил, что одно такое учреждение будет введено до конца года в эксплуатацию в Тюмени. А в 2011 году подобные центры откроются в Перми, Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Новосибирске и в Смоленске.
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Боевики расстреляли охотников
Сегодня на Ставрополье хоронят жителей края, убитых в Кабардино-Балкарии
Преступление
Светлана Емельянова
«российская газета»
нальчик — ставрополь
ОПОЗНАНЫ тела семи охотников, расстрелянных в субботу в Баксанском районе республики.Все они оказались жителями соседнего Ставрополья. Старшему из погибших, майору милиции в отставке Владимиру Ткаченко, было 48 лет. Он работал заместителем главы администрации станицы Суворовской. Младшему, Анаталию Будагову, 25.
О трагедии стало известно в субботу вечером, когда в районе города Баксан, в лесу, были найдены семь тел со следами огнестрельных ранений. Все опознаны. По неофициальной информации, со ставропольцами были два местных егеря, которым удалось вырваться из рук бандитов. Они-то и рассказали, что во время охоты наткнулись на блиндаж боевиков, которые открыли стрельбу. В убийстве участвовали четверо вооруженных бандитов.
Следственный комитет по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело. Для оказания помощи в раскрытии преступления в республику выехали опытные криминалисты и следователи центрального аппарата Следственного комитета России.Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков распорядился выплатить семьям убитых охотников по 500 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей каждой семье будет выделено из бюджета Ставропольского края.
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Задержаны корректно
В Москве радикально настроенная молодежь вновь нарушила спокойствие
безопасность
Владимир Федосенко
В СТОЛИЦЕ и других регионах страны было задержано больше двух тысяч демонстрантов.Около телебашни Останкино прошел разрешенный митинг национал-демократического альянса, участники которого выступили против некорректного, по их мнению, освещения в СМИ событий 11 и 15 декабря. Некоторые из них прятали лица под шарфами и масками. Выкрикивали националистские лозунги и поджигали файеры, а с сумерками попытались переместить акцию в парк Останкино, где просто гуляли москвичи. Вот тогда и начались первые задержания. И в парке, и в окрестностях ВВЦ, куда устремилась толпа с файерами. Бойцы ОМОН действовали достаточно корректно. При задержании спецсредства не применялись. Сообщений о пострадавших не поступало. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУВД Виктор Бирюков сообщил, что всего в течение дня в субботу было задержано в Москве около 1100 человек. У некоторых из задержанных изъяты травматические пистолеты, ножи и газовые баллончики. Бирюков сообщил, что в целом обстановка в городе спокойная, проблем у сотрудников милиции с обеспечением правопорядка нет. Часть личного состава после дежурства была отпущена домой.
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Всегда готовы
«Единороссы» собрали 11 «троек»
подробности
Анна Закатнова
Пока клубы «Единой России» обсуждали, как реагировать на события на Манежной площади, президиум генсовета партии принял решения по «тройкам» для участия в мартовских выборах в 11 регионах.В пятницу в Москве состоялось заседание президиума генсовета «Единой России», где были утверждены не только «тройки», но и целиком 11 списков кандидатов для участия в выборах 13 марта 2011 года. Напомним, что местные парламенты будут избираться в республиках Адыгея, Дагестан, Коми, в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, в Тверской, Курской, Калининградской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Тамбовской областях. Исключение было сделано для Дагестана: предложения из республики по списку в президиум генсовета пока не поступали. Также была утверждена программа проведения форумов «Стратегия-2020»: они пройдут в Твери, Калининграде, Коми, Кирове, Нижнем Новгороде, Перми и Саратове (в двух последних 13 марта выбирают гордумы). Тем временем в пятницу же прошло совместное заседание трех клубов «Единой России», где обсуждали события на Манежной площади. Предложения были самые разнообразные, например, депутат Госдумы Сергей Марков говорил об организации кулинарных фестивалей или фестивалей дружбы народов. Глава либерал-консерваторов Владимир Плигин предложил продумать систему ротации чиновничьих кадров разной национальности.
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Лекарства в пакете
Их получает бесплатно каждый четвертый льготник страны
соцподдержка
Ирина Невинная
Стоимость соцпакета для льготников увеличится в 2011 году до 952 рублей, то есть более чем на четверть. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, проводя совещание с регионами.Программа обеспечения инвалидов и прочих категорий, имеющих право на сохранение натуральных льгот, продолжится и в 2011 году. Татьяна Голикова сообщила, что общий объем субвенций, которые будут перечислены в регионы для лекарственного обеспечения льготников, составит в будущем году 41,3 млрд рублей. Она напомнила, что президент России недавно подписал федеральный закон, который предусматривает разделение медицинской части соцпакета на лекарственное обеспечение и на санаторно-курортное лечение. Согласно этому закону льготники имеют право подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства и уточнить, хотят ли они оставить за собой и лекарства, и санаторные путевки, либо отказаться от получения того или другого (или полного медицинского комплекта) в пользу денежных выплат. Заявление можно подать с начала следующего года и до 1 апреля 2011 года, скорректировав предоставление льгот в 2011 году. Еще одно важное нововведение, о котором напомнила министр, — обеспечение лекарствами жителей сельской местности. Федеральный бюджет выделит на лекарства льготникам 41,3 млрд рублей.
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Перепутал бюджет с карманом
В отношении экс-мэра Новокузнецка возбуждено уголовное дело
Коррупция
Марина Кларисс
«российская газета»
кемеровская область
По ВЕРСИИ следствия экс-мэр Сергей Мартин нанес ущерб бюджету города как минимум на 60 миллионов рублей. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.Как считают в следственном комитете, Сергей Мартин еще в 2006 году распорядился безвозмездно передать право требования задолженности граждан за оказанные услуги ЖКХ, которая шла в бюджет города, управляющим компаниям. Полученные от населения деньги были израсходованы на собственные нужды коммерческих организаций, в том числе на дивиденды учредителей. Глава Новокузнецка Сергей Мартин, который был замешан в громком скандале в связи с злоупотреблениями в жилищно-коммунальной сфере города, лишился своего кресла в апреле этого года. Официальной причиной, по которой депутаты городского совета единогласно проголосовали за снятие Мартина, была «добровольная» отставка главы города. Особую пикантность скандалу придавал тот факт, что среди учредителей компании был сын главы Новокузнецка Максим Мартин.
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Язык до Москвы доведет
ФМС займется приучением мигрантов к российской действительности в культурных центрах
миграция
Марина Грицюк
Специальное подразделение, которое будет заниматься адаптацией и интеграцией мигрантов в России, создано в Федеральной миграционной службе (ФМС). Об этом сообщила начальник отдела управления внешних связей ФМС России Юлия Слуцкая на пресс-конференции, посвященной Международному дню мигранта. Сейчас служба изучает опыт других стран, устанавливает контакты с общественными организациями, национальными диаспорами, религиозными конфессиями. Одним из первых практических шагов должно стать создание в России культурных центров, где мигрантам будут преподавать основы русского языка, культуры поведения, российского законодательства. Правда, когда эти центры реально появятся и в каких городах, Юлия Слуцкая уточнить не смогла, сказала лишь, что это направление работы сейчас прорабатывается ведомством.
Правда, журналисты выразили сомнение, что опыт интеграции иностранцев будет удачным, ведь такая работа с турками в Германии и мигрантами во Франции не дала больших результатов. Однако эксперты и сотрудники миграционной службы убеждены: у России другой опыт
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«Капитал» по весне посчитают
Клиентам скандальной турфирмы придется ждать компенсаций еще несколько месяцев
ситуация
Нина Егоршева
В конце прошлой недели страховщики объявили, что клиенты злополучного «Капитал Тура» могут получить на руки компенсацию за испорченный отдых, начиная с 17 декабря. Может получиться, что выплаты окажутся гораздо скромнее затраченных на отдых денег.Страховщики предупредили, что деньги будут выдавать по пропорциональному принципу. То есть 190 миллионов рублей (таков размер фингарантии «Капитал Тура») будут поделены на всех пострадавших клиентов турфирмы.Пока в страховую компанию обратилось порядка тысячи человек. При этом, по данным самой компании, на этот момент было продано более 8 тысяч путевок в различные страны — по начало февраля включительно. Накануне, выступая на коллегии, министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко еще раз подчеркнул, что всем заинтересованным ведомствам и ассоциациям туроператоров необходимо мониторить ситуацию, чтобы не допускать случаев, подобных тому, что произошел с «Капитал Туром». Напомним, компания объявила о приостановке своей деятельности еще 17 ноября.
Подробнее – на 8 полосе «РГ».
Территория музыки
Международный фестиваль «Площадь Искусств» стартует в Петербурге
проект
Людмила Безрукова
Санкт-Петербург
Знаменитый маэстро Юрий Темирканов вернулся из Лондона в Петербург, чтобы вместе с симфоническим филармоническим оркестром открыть ХI Международный фестиваль «Площадь Искусств», который когда-то он сам и придумал. Для журналистов данное событие, давно ставшее брендовым для российской Северной cтолицы, едва ли не единственная возможность пообщаться с маэстро. Корреспондент «РГ» беседует с Юрием Темиркановым.
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Артист, похожий на себя
Ефим Шифрин выпустил книгу самодеятельной журналистики
прямая речь
Светлана Мазурова
Ефим Шифрин многолик и разнообразен. Он участвует в эстрадных концертах — сольных и сборных, телевизионных проектах, играет на театральной сцене, снимается в кино, много гастролирует, успевает писать книги и вести блог в Интернете. Недавно вышла его книга «Течет река Лета…». Корреспондент «РГ» беседует с Ефимом Шифриным.
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Развалился на части
Вчера на Ямале разбился вертолет Ми-8 с геологами
чп
Ксения Дубичева
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
САЛЕХАРД
Вертолет авиакомпании «Ямал», перевозивший вахтовиков, потерпел крушение в 260 километрах от Салехарда.На борту находились три члена экипажа и 15 геологов. Из Лабытнанги они следовали к перспективному нефтегазоконденсатному месторождению Бованенково, ввод в эксплуатацию которого назначен на 2012 год.Вертолет Ми-8 потерпел крушение при заходе на посадку на промежуточной посадочной площадке, где он приземлялся для дозаправки. Машина упала в трехстах метрах от площадки «267 км» и при ударе о землю развалилась на части. По предварительным данным, погиб командир экипажа Олег Савенко, другие пилоты и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Первую помощь им оказали сотрудники посадочной площадки. Через два часа после сообщения о крушении в тундру вылетел вертолет со спасателями и представителями Росавиации, еще через час — второй. В Межгосударственном авиационном комитете сформирована комиссия для расследования обстоятельств авиакатастрофы.
Подробнее – на 12 полосе «РГ».