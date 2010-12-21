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Posted 21 декабря 2010, 03:54

Published 21 декабря 2010, 03:54

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

42 чукотских школьника поедут на новогодние каникулы в Подмосковье

21 декабря 2010, 03:54
Ребята примут участие в фестивале "Умники и умницы"

АНАДЫРЬ. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Чукотские школьники проведут новогодние каникулы за приделами округа. Ребята отправятся в один из пансионатов Московской области участвовать в 7-м ежегодном фестивале «Умники и Умницы».
На фестиваль поеду старшеклассники из Анадыря, Анадырского района, Певека, Билибино, Эгвекинота и Лаврентия.
Победители соревнований побывают на кремлевской елке в Москве.
В этом году конкурсная программа фестиваля "Умницы и умники" будет посвящена 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова и Году космонавтики в России.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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