42 чукотских школьника поедут на новогодние каникулы в Подмосковье

АНАДЫРЬ. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Чукотские школьники проведут новогодние каникулы за приделами округа. Ребята отправятся в один из пансионатов Московской области участвовать в 7-м ежегодном фестивале «Умники и Умницы».

На фестиваль поеду старшеклассники из Анадыря, Анадырского района, Певека, Билибино, Эгвекинота и Лаврентия.

Победители соревнований побывают на кремлевской елке в Москве.

В этом году конкурсная программа фестиваля "Умницы и умники" будет посвящена 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова и Году космонавтики в России.