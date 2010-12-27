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Posted 26 декабря 2010, 23:31

Published 26 декабря 2010, 23:31

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

В Москве из-за непогоды задержаны все самолёты на Приморье

26 декабря 2010, 23:31
Опять дают задержку до...

ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня нарушено расписание нескольких авиационных компаний. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в справочной аэропорта.
До 11.10 задерживается рейс 460 из Москвы (Внуково), обратно борт отправится в 13.10.
Совсем нет информации по рейсу 123/124 на прилёт и на вылет из Москвы (Домодедово).
Опаздывают рейсы 719 и 721 до 17.00 и 17.10 из Москвы (Шереметьево), обратно в столицу они вылетят после 19.00.
Задерживается рейс 3273 из Новосибирска до 10.35.
Остальные рейсы выполняются по расписанию, хотя изменения не исключены.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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