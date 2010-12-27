В Москве из-за непогоды задержаны все самолёты на Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня нарушено расписание нескольких авиационных компаний. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в справочной аэропорта.

До 11.10 задерживается рейс 460 из Москвы (Внуково), обратно борт отправится в 13.10.

Совсем нет информации по рейсу 123/124 на прилёт и на вылет из Москвы (Домодедово).

Опаздывают рейсы 719 и 721 до 17.00 и 17.10 из Москвы (Шереметьево), обратно в столицу они вылетят после 19.00.

Задерживается рейс 3273 из Новосибирска до 10.35.

Остальные рейсы выполняются по расписанию, хотя изменения не исключены.