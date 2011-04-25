Япония сократит помощь развивающимся странам на $610 млн

ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Правительство Японии приняло решение сократить размеры официальной помощи развитию зарубежным странам из-за ущерба, который нанесли стране недавнее землетрясение, цунами и авария на АЭС «Фукусима-1», сообщает NHK.

Токио урежет бюджет официальной помощи развитию примерно на $610 млн и перенаправит их в фонды реконструкции. Примерно $7 млрд планировалось выделить для оказания официальной помощи развитию зарубежным странам в 2011 финансовом году.

Правительство планирует сократить взносы Японии в 16 международных организаций, а также уменьшить размеры субсидирования Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Министр иностранных дел Японии Такэаки Мацумото заявил, что он очень сожалеет о том, что Япония вынуждена сократить размеры помощи развивающимся странам, однако, по его словам, Токио «находится в безвыходном положении».

NHK