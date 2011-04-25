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Posted 24 апреля 2011, 21:17

Published 24 апреля 2011, 21:17

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Япония сократит помощь развивающимся странам на $610 млн

24 апреля 2011, 21:17
Деньги потратят на восстановление разрушенного на Хонсю

ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Правительство Японии приняло решение сократить размеры официальной помощи развитию зарубежным странам из-за ущерба, который нанесли стране недавнее землетрясение, цунами и авария на АЭС «Фукусима-1», сообщает NHK.
Токио урежет бюджет официальной помощи развитию примерно на $610 млн и перенаправит их в фонды реконструкции. Примерно $7 млрд планировалось выделить для оказания официальной помощи развитию зарубежным странам в 2011 финансовом году.
Правительство планирует сократить взносы Японии в 16 международных организаций, а также уменьшить размеры субсидирования Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
Министр иностранных дел Японии Такэаки Мацумото заявил, что он очень сожалеет о том, что Япония вынуждена сократить размеры помощи развивающимся странам, однако, по его словам, Токио «находится в безвыходном положении».
NHK

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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