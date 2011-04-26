В Приамурье горит лес

ВЛАДИВОСТОК. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Возгорания, общей площадью 123 га обнаружены в четырех районах Приамурья. Три из них ликвидированы, один в течение первых суток, еще один локализован. К борьбе с огнем привлечено 47 человек, 8 единиц наземной техники и одно воздушное судно.

По информации управления лесного хозяйства Амурской области, на территории региона сейчас действует один очаг природного пожара, площадью 5 га. Амурские огнеборцы предпринимают меры для ликвидации данного возгорания.

По соотношению с предыдущим годом, на тот же период в области действовало на 15,09% пожаров меньше. Однако в 2011 году площадь, пройденная огнем, сократилась в 4,37 раза. Как и в 2010 году основной причиной природных возгораний является человеческий фактор.

Пресс-служба правительства Амурской области