В России растёт спрос на морепродукты

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — В апреле 2011 года агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования рынка рыбы, рыбной продукции и морепродуктов. По оценкам агентства, объем рынка морепродуктов в 2010 году составил 79,5 тысяч тонн. Ежегодный прирост рынка морепродуктов составляет 30-40%. Потребление деликатесных морепродуктов, даже достаточно дорогих, для потребителя с высоким уровнем дохода становится регулярным явлением.

Постоянный рост продаж морепродуктов в России зафиксирован еще с 2004 год. Рост сегмента деликатесных морепродуктов происходит за счет расширения ассортимента. Увеличение продаж происходит, в первую очередь, в промышленных центрах и курортных зонах. Однако российский рынок морепродуктов далек от насыщения. Уровень потребления морепродуктов в России существенно уступает европейским странам.

Объем производства морепродуктов в 2010 году по данным Росстата составил 22252 тонн. По данным на январь 2011 года данный показатель составляет 1,5 тысячи тонн. Процентное отношение объема производства к январю-2010 составило 172,4%, к декабрю-2010 - 47,8%.

По оценкам аналитиков, ведущими компаниями на рынке являются: ООО «Альбатрос», ООО «Полар Сифуд Раша», ООО «Вичунай-русь», ООО «Новая Аляска», ООО «Агама Роял Гринланд», ООО «Си Прод», которые совокупно занимают более 80% рынка по переработке креветок и морепродуктов в Российской Федерации.

"РБК. Исследования рынков»