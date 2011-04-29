Офицерам-дальневосточникам вручили правительственные награды

Указом президента РФ от 6 марта 2011 года группа офицеров Восточного военного округа награждена государственными наградами за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, орденом «За военные заслуги» награждёны полковники Михаил Даренский и Александр Пугач, капитан 1 ранга Эдуард Москаленко, подполковник Дмитрий Земляков, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены полковник Сергей Хижняк, подполковники Алексей Антипов, Андрей Загребнев, Алексей Сафонов, медалью Суворова полковники Андрей Кулабухов, Александр Машьянов, Николай Сахарчук, Александр Трухин, Николай Глухов, подполковники Иван Семенов, Василий Зюзиков, Андрей Булхов, Денис Горбунов, медалью Ушакова награжден капитан 1 ранга Сергей ЖУГА, медалью Нестерова подполковники Алексей Евсеев и Владимир Шамонтьев.