Офицерам-дальневосточникам вручили правительственные награды

Posted 29 апреля 2011, 03:36
Published 29 апреля 2011, 03:36
Modified 17 сентября 2022, 11:12
Updated 17 сентября 2022, 11:12
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Большая группа офицеров Восточного военного командования отмечена государственными наградами.
Сегодня командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин Сиденко, перед началом заседания Военного Совета, вручил государственные награды и знаки группе офицеров округа.
Указом президента РФ от 6 марта 2011 года группа офицеров Восточного военного округа награждена государственными наградами за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, орденом «За военные заслуги» награждёны полковники Михаил Даренский и Александр Пугач, капитан 1 ранга Эдуард Москаленко, подполковник Дмитрий Земляков, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены полковник Сергей Хижняк, подполковники Алексей Антипов, Андрей Загребнев, Алексей Сафонов, медалью Суворова полковники Андрей Кулабухов, Александр Машьянов, Николай Сахарчук, Александр Трухин, Николай Глухов, подполковники Иван Семенов, Василий Зюзиков, Андрей Булхов, Денис Горбунов, медалью Ушакова награжден капитан 1 ранга Сергей ЖУГА, медалью Нестерова подполковники Алексей Евсеев и Владимир Шамонтьев.
Кроме того, за заслуги в области здравоохранения, Указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1648, присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» полковникам медицинской службы Виталию Петрищеву и Олегу Зубкову, - сообщает пресс-секретарь командующего войсками Восточного военного округа, подполковник Игорь Мугинов.
Ольга Киселева