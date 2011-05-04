Обзор газеты "Граница России - Северо-Восток" №17

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 мая. ВОСТОК-МЕДИА – В свежем номере газеты вы прочитаете:

- Праздничный выпуск газеты посвящен грядущему Дню Победы. Рубрика «Оружие Победы» расскажет читателям об образцах отечественного вооружения, ставших символом превосходства советских воинов на полях сражения Великой Отечественной войны. Вы узнаете интересные факты из истории создания и применения танка Т-34, установки реактивной артиллерии «Катюша», штурмовика Ил-2 и других;

- 27 апреля руководство Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ России встречало пограничный сторожевой корабль «Воровский». ПСКР вернулся из многодневного похода к берегам Америки. Экипаж на переходе сопровождал корреспондент «Границы России Северо-Восток». Своими впечатлениями журналист делится в материале «МОСТ ЧЕРЕЗ ОКЕАН»;

- Рейс для транспорта «Таирово» завершился так, по сути, и не начавшись. Сотрудники Службы в городе Петропавловске-Камчатском остановили судно для проверки в первом часу ночи на выходе из Авачинской губы. Картина, увиденная пограничниками на транспорте, впечатляла. Подробности читайте в материале «НЕУДАВШИЙСЯ КРУИЗ «ТАИРОВО»;

- «ПЕРЕЙТИ И ВЫЖИТЬ». В материале рассказывается о пешеходном переходе на проспекте Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском. Среди жителей близлежащих домов эта «зебра» давно снискала печальную славу;

- Для Дениса Рожкова роль инспектора ДПС Антошина в сериале «Глухарь» стала первой большой экранной работой. Этот кинообраз принёс актеру известность и признание в 32 года. На минувшей неделе камчатцы увидели Дениса Рожкова в спектакле «Однажды в Нью-Йорке, или Звезда Бродвея». Перед выступлением артист ответил на вопросы корреспондента газеты «Граница России – Северо-Восток». Подробности в материале «ПОГОНЫ И ФОРМА ДЕНИСА РОЖКОВА НЕ ПУГАЮТ».

Также еженедельник традиционно предлагает читателям афишу культурных мероприятий на неделю, страницу отдыха с анекдотами и кроссвордом, а также полную программу телепередач.

Сайт газеты www.svrpu.ru/psv/