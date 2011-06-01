Posted 31 мая 2011, 22:19
Published 31 мая 2011, 22:19
Modified 17 сентября 2022, 11:04
Updated 17 сентября 2022, 11:04
БЛАГОВЕЩЕНСК. 1 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Владивостокский художник подготовил подарок к 155-летию Благовещенска. В Амурском областном краеведческом музее открылась персональная выставка Валерия Шиляева «Русский Восток: от Амура к Тихому океану».
Художник работает в редком жанре исторической марины. Главный мотив – водная стихия и корабли – передаётся им через историю дальневосточного российского флота – военного, торгового, рыбацкого, старинного и современного.
Для этого Валерий Шиляев изучает исторические документы, архивы. Иногда на сбор информации для очередной картины у художника уходит несколько лет.
Благовещенцы и гости города увидят 36 работ приморского мариниста. В сюжетах картин отражена деятельность генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва по закреплению России на амурских берегах и развитию нового края.
Увидеть историю освоения Приамурья можно будет до 12 июня.
Илья Пашковский
Фото ГТРК «Амур»