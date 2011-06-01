БЛАГОВЕЩЕНСК. 1 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Владивостокский художник подготовил подарок к 155-летию Благовещенска. В Амурском областном краеведческом музее открылась персональная выставка Валерия Шиляева «Русский Восток: от Амура к Тихому океану».

Художник работает в редком жанре исторической марины. Главный мотив – водная стихия и корабли – передаётся им через историю дальневосточного российского флота – военного, торгового, рыбацкого, старинного и современного.

Для этого Валерий Шиляев изучает исторические документы, архивы. Иногда на сбор информации для очередной картины у художника уходит несколько лет.

Благовещенцы и гости города увидят 36 работ приморского мариниста. В сюжетах картин отражена деятельность генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва по закреплению России на амурских берегах и развитию нового края.

Увидеть историю освоения Приамурья можно будет до 12 июня.