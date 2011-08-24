Американка виновна в жестоком обращении с усыновленным россиянином

Помимо братьев-близнецов из России, в семье Бигли четверо детей – трое девочек и один мальчик. Джессика и ее муж хотят сохранить семью полной. Вопрос о принудительном возвращении Даниила с братом в Россию не ставит ни одна из заинтересованных сторон.

ИТАР-ТАСС

