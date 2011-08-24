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Posted 23 августа 2011, 23:44

Published 23 августа 2011, 23:44

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Американка виновна в жестоком обращении с усыновленным россиянином

23 августа 2011, 23:44
Сюжет
Происшествие
Так решили присяжные в Анкоридже

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Жюри присяжных окружного суда города Анкоридж (штат Аляска) признало виновной американку Джессику Бигли в жестоком обращении с усыновленным в России Даниилом Бухаровым, сообщил офис судьи окружного суда Анкориджа Уильяма Уоллеса.

Он председательствовал на процессе.

Суд над 36-летней Бигли начался 15 августа. Присяжные приступили к совещанию в понедельник. Жюри выслушали показания свидетелей и просмотрели видеоролик, в котором было показано, как приемная мать, «воспитывая» непослушного сына, заставляет его полоскать рот острым соусом и ставит под ледяной душ.

Ролик был снят в октябре 2010 года и показан по американскому телевидению в ноябре того же года.

Жестокое обращение с детьми на Аляске «приравнивается к нетяжкому правонарушению». Виновным предусмотрено наказание до одного года тюрьмы и штраф до $10 тысяч.

Помимо братьев-близнецов из России, в семье Бигли четверо детей – трое девочек и один мальчик. Джессика и ее муж хотят сохранить семью полной. Вопрос о принудительном возвращении Даниила с братом в Россию не ставит ни одна из заинтересованных сторон.
ИТАР-ТАСС

#Денис Объедкин#Новости#АТР#Происшествие
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