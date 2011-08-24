Американка виновна в жестоком обращении с усыновленным россиянином

Posted 23 августа 2011, 23:44
Published 23 августа 2011, 23:44
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Жюри присяжных окружного суда города Анкоридж (штат Аляска) признало виновной американку Джессику Бигли в жестоком обращении с усыновленным в России Даниилом Бухаровым, сообщил офис судьи окружного суда Анкориджа Уильяма Уоллеса.
Он председательствовал на процессе.
Суд над 36-летней Бигли начался 15 августа. Присяжные приступили к совещанию в понедельник. Жюри выслушали показания свидетелей и просмотрели видеоролик, в котором было показано, как приемная мать, «воспитывая» непослушного сына, заставляет его полоскать рот острым соусом и ставит под ледяной душ.
Ролик был снят в октябре 2010 года и показан по американскому телевидению в ноябре того же года.
Жестокое обращение с детьми на Аляске «приравнивается к нетяжкому правонарушению». Виновным предусмотрено наказание до одного года тюрьмы и штраф до $10 тысяч.
Помимо братьев-близнецов из России, в семье Бигли четверо детей – трое девочек и один мальчик. Джессика и ее муж хотят сохранить семью полной. Вопрос о принудительном возвращении Даниила с братом в Россию не ставит ни одна из заинтересованных сторон.
ИТАР-ТАСС