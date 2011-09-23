Анонсы и даты на 24 сентября от РИА "Восток-Медиа"

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября ярмарка продаж «Золотая осень со Сбербанком» пройдет в Приморье. В мероприятии участвуют сразу 15 офисов банка в 12 приморских городах и поселках. Ипотека за 8% годовых, потребительский кредит и автокредит на льготных условиях, управление финансами через Интернет, мобильный телефон или устройства самообслуживания – по этим и другим банковским продуктам приморцев бесплатно проконсультируют сотрудники банка и его партнеры из числа риэлторов, застройщиков, автодилеров и страховых компаний.

Мероприятие состоится во Владивостоке (Океанский пр-т, 18, Океанский пр-т, 110а, пр-т 100-летия Владивостока, 150в, ул. Светланская, 143), Артеме, Уссурийске, Большом Камне, Дальнереченске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Лучегорске, Находке, Дальнегорске, Кавалерово и Чугуевке. Сбербанк ждет посетителей с 12.00 до 16.00.

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября на центральной площади Владивостока с 9.00 до 18.00 продолжит свою работу сельскохозяйственная ярмарка. Колбасные изделия, рыбопродукция, молочные продукты и кондитерские изделия приморских производителей, а также овощи, выращенные фермерами Спасского, Хорольского, Пожарского районов, Арсеньева, Артема, Уссурийска и других районов края, - все это смогут приобрести горожане на ярмарке. Цены здесь на 10-30 % ниже розничных в магазинах и супермаркетах города.

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие в семейном спортивном фестивале «Мама, папа, я – спортивная семья», который пройдет на территории развлекательного центра «Фэнтэзи Лэнд» (проспект 100 лет Владивостоку, 57г). Торжественная церемония открытия фестиваля в 12.00.

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября в 12.00 на сцене Приморской краевой филармонии начнется сказочное представление «Лесной бал».

НАХОДКА. 24 сентября на территории музейного комплекса под открытым небом «Палеодеревня» с 11.00 продолжится празднование традиционного В программе фестиваля: этнический концерт фольклорных и танцевальных коллективов, экскурсия по реконструированным жилищам, игровая программа, мастер-класс «Тигр и всё о нём», экологическая экскурсия на археологический памятник средневековья – Екатериновское городище. Гости фестиваля смогут приобрести на память о событии сувенир на «Ярмарке мастеров», отведать кашу по древнему рецепту и напиток из шиповника.

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября в парке культуры и отдыха "Минный Городок" пройдут открытые соревнования по спортивному туризму "Скоростные навесные переправы- 2011". Начало в 10.00.

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября в 16.00 в с/к «Олимпиец» (Владивосток) состоится открытие первенства Приморского края по бадминтону среди молодежи. Турнир продлится два дня.

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября в 12.00 в с/к «Лотос» (п. Заводской) состоится открытие первенства Приморского края по греко-римской борьбе.

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября товарищеский матч по футболу среди врачей лечебных учреждений Владивостока пройдет на стадионе средней школы №23 (ул.Иртышская,6). Спортивное состязание приурочено к 50-летию со дня образования Владивостокского государственного медицинского университета (ВГМУ). Начало в 16.00.

ХАБАРОВСК. 24 сентября на центральной набережной Хабаровска

пройдет второй Дальневосточный фестиваль «Твой стиль, твои движения, твоя жизнь». На специально оборудованных площадках с 13.00 до 17.00 будут выступать представители десяти направлений из Якутска, Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Биробиджана и Хабаровска. Участники фестиваля будут не только соревноваться между собой в креативности и оригинальном подходе к своему ремеслу, но и проводить мастер-классы. Для этого в Хабаровск прибудут представители уличной культуры из Москвы и Санкт-Петербурга.

ХАБАРОВСК. 24 сентября в Хабаровске пройдет гала-концерт участников VIII Международного фестиваля хореографического искусства стран АТР «Ритмы планеты». Начало в 18.00 в краевом Музыкальном театре.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 сентября состоится ярмарка «Выходного дня». Все пришедшие на стадион «Спартак» смогут приобрести продукцию местных производителей по умеренным ценам. Ярмарка будет работать с 11.00 до 17.00.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 сентября в 12.00 в этно-культурном центре общины ительменов "Пимчах" (село Сосновка) начнется празднование ительменского праздника "Алхалалалай". Напомним, с 1 января 2010 года он является официальным праздником Камчатского края и празднуется в последнее воскресенье сентября. Впервые в рамках "Алхалалалая" состоится открытый чемпионат России по танцам коренных народов Севера Камчатки. В 18.00 будет дан старт танцевальному марафону аборигенов в рамках открытого первенства Камчатского края.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 сентября в Камчатском крае впервые стартует спортивная акция «Камчатка в движении». Она будет проходить во всех учебных заведениях города, на спортивных площадках, стадионах и в спортивных клубах. В рамках праздника пройдут мастер-классы, показательные выступлениями молодых спортсменов, различные соревнования, будут организованы встречи с известными спортсменами, показательные номера.