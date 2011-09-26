ТТК выступил партнером VII Сибирских интернет-недель

ХАБАРОВСК. 26 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, выступила партнером федерального IT-форума «VII Сибирские интернет-недели», в рамках которого с 19 по 30 сентября в Новосибирске пройдут одиннадцать специализированных конференций.

В рамках форума ТТК-Западная Сибирь, региональное предприятие ТТК, обеспечил Интернетом организаторов и участников конференции «PR и социальные медиа», которая состоялась 22 сентября в бизнес-центре «Гринвич». Скорость передачи данных составила 10 Мбит/с.

«Сибирские интернет-недели» – заметное событие в регионе. Мы рады оказать поддержку мероприятию, предоставив качественные услуги связи», – отметил генеральный директор компании ТТК-Западная Сибирь Александр Соловьев.

«ТТК давно зарекомендовал себя как поставщик качественных услуг связи, – отметил программный директор «Сибирских интернет-недель» Алексей Раменский. – Приятно, что крупнейшие игроки рынка телекоммуникаций поддерживают специализированные конференции».

«Сибирские интернет-недели» в Новосибирске проводятся с 2008 года. Организатором мероприятий выступает «Новосибирский веб-клуб» – сообщество ведущих компаний и специалистов в области интернет-бизнеса. В этот раз основной темой конференций станут методы повышения финансовой отдачи для бизнеса от интернет-маркетинга и эффективной монетизации самостоятельных интернет-проектов, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-центре ТТК.



