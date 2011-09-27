ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – В Тихом океане бушует тропический шторм. Сегодня утром тайфун NESAT находится в…

Филиппинском море вблизи острова Лусон. Смещаясь на запад, северо-запад со скоростью около 20 км/час, он продолжает набирать силу. Давление в его центре составляет 950 гПа, максимальный ветер — 40 м/с, радиус сильного ветра около 400 км, высота волн увеличилась до 7 метров. В ближайшие сутки остров Лусон окажется на пути смещения тайфуна NESAT. Сильный тропический дождь и штормовой ветер обрушатся на этот остров. В дальнейшем тайфун NESAT будет продолжать смещаться на запад, северо-запад и уже завтра окажется в Южно-Китайском море, а к выходным дням выйдет на остров Хайнань.

Второй тропический шторм HAITANG, семнадцатый по счету в этом году, сегодня утром находился на западе Южно-Китайского моря, в районе с координатами 16.5° с.ш. и 108.4° в.д. Давление в центре тайфуна составляет 998 гПа, максимальный ветер около 20 м/с, радиус сильного ветра 100 км. В ближайшие сутки тропический шторм NESAT, теряя свою силу, выйдет на Вьетнам. Дойти до Приморья шторму не хватит сил, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Примпогоду».