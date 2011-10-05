Приморский губернатор встретился с жителями Надеждинского района

ВЛАДИВОСТОК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Приморского края Сергей Дарькин провел встречи с населением Надеждинского района. Разговор о перспективах развития края и территорий получился живым и интересным.

«Я воспринимаю наши встречи как отчет о десятилетней деятельности на посту губернатора Приморского края. За это время многое сделано, и мне есть чем гордиться. Но есть и ошибки, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает», - подчеркнул Сергей Дарькин.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, жители задали губернатору вопросы об обеспечении качественной питьевой водой, повышении зарплат учителям и врачам, увеличении пенсий и пособий.

Первый вопрос прозвучал от жительницы села Раздольное. В микрорайоне остро стоит вопрос с подачей холодной воды. По заверению главы района, чистая питьевая вода начнет поступать в село уже в ближайшие недели. Сейчас микрорайон Селикатное переподключают к микрорайону Совхоз. Однако губернатор дал поручение рассмотреть вопрос и о возможности подключения села Раздольное к объектам обеспечения водоснабжением из подземных источников Пушкинского месторождения, реализация которых ведется в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Это один из приоритетных для Приморья проектов. Сергей Дарькин подчеркнул, что строительство его уже практически завершено, на объекте установлено современное отечественное оборудование и уже в этом году из подземных источников Пушкинского месторождения качественной питьевой водой будут обеспечиваться жители Владивостока, Артема и 8 близлежащих поселков.

Пожилых жителей интересовал вопрос об увеличении пенсий. Отметим, сегодня пенсии в Приморском крае получают 524 тысячи человек - это каждые четвертый житель. Губернатор сообщил, что в этом году пенсии выросли на 19,5 процента, и средний размер составил 8238 рублей. В будущем году будет продолжена индексация как трудовой пенсии на 9,6 процента, так и социальной - на 14,1 процента. Это произойдет с 01 апреля 2012 года. Средний размер составит 9070 рублей. Также Сергей Дарькин рассказал, что с прошлого года неработающим пенсионерам, имеющим размер материального обеспечения ниже прожиточного минимума, из краевого бюджета выплачиваются ежемесяные региональные доплаты к пенсии. Таких приморцев в крае больше 50 тысяч. Средний размер таких доплат составляет 1,5 тысячи рублей. «Пусть это и скромно на одного пенсионера, но в реальном выражении эти выплаты составляют более 1 миллиард рублей ежегодно. В этом году мы приняли решение поднять прожиточный минимум пенсионеров, а это значит, что и доплаты вырастут».

Отвечая на вопросы о состоянии здравоохранения, губернатор сообщил, с 1 января 2012 года муниципальные учреждения здравоохранения перейдут на баланс краевого бюджета. С этого года в крае реализуется программа модернизации здравоохранения на 2011–2012 годы, направленная на повышение качества и доступности медицинского обслуживания. Финансовые вливания составят более шести миллиардов рублей. За два года будет отремонтировано 168 зданий. В 127 учреждений здравоохранения будет закуплено новое медицинское оборудование. За счет внедрения стандартов оказания медицинской помощи повысится средний размер заработной платы до 30 процентов. «Я считаю, что в каждом районе края должны быть поликлиники, оснащенные современным оборудованием. Чтобы жителям не нужно было ехать за сотни километров для проведения элементарных процедур. И делать это необходимо в максимально короткие сроки. Также мы планируем поднять зарплаты работникам здравоохранения на 30 процентов, но и за качество предоставляемых услуг будем спрашивать соответственно», - отметил губернатор.

Еще один вопрос касался доставки детей к школам. В частности, в Надеждинском районе автобусы развозят около 1200 школьников и далеко не все отвечают необходимым требованиям. Сергей Дарькин отметил, что завтра район получит новый школьный автобус, а до конца года - еще 3 новых автобуса. Говоря о развитии системы образования губернатор отметил, сегодня активно внедряются совремнные технологии, приобретается новое оборудование, строятся новые учебные заведения, создаются условия для безопасности процесса обучения, поднимается зарплата учителям. «В этом году на 30 процентов увеличилась заработная плата учителям. Но я считаю, что зарплата педагогов по-прежнему остается невысокой. В течение 1-2 лет мы планируем поднять ее до средней по краю. Сейчас это 23 тысячи рублей», - подчеркнул губернатор.