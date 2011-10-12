Posted 12 октября 2011, 17:03
Published 12 октября 2011, 17:03
Modified 17 августа 2022, 10:18
Updated 17 августа 2022, 10:18
Любая банковская гарантия или поручительство по госконтрактам подразумевает правоотношения бенефициара и гаранта. В случае банковской гарантии данные отношения не назвать простыми. По пункту второму статьи тридцать седьмой ГК России, у бенефициара есть право требования уплаты определенной суммы от гаранта в том случае, когда наступает условие, описанное в договоре. Подобное требование обязано быть заявлено только в письменном виде и обязательно надо прилагать те документы, которые описаны в качестве обязательных документов по существующей гарантии. При этом надо обязательно указывать, какие из оговоренных пунктов правил были нарушены со стороны принципала. Все описанные действия бенефициар обязан совершать до истечения сроков, на которые была выдана гарантия от банковского учреждения.
По пункту второму статьи триста семьдесят пятой ГК России, банковская гарантия без залога или с залогом должна рассматриваться гарантом в разумные сроки. При этом должна проявляться разумная заботливость позволяющая установить соответствие данного требования и всей прилагаемой документации существующим в банковской гарантии условиям. Когда производится рассмотрение требований бенефициара, в качестве решающего выступает соответствие (формальное) его требований и той документации, которая им подана. При этом не определяется вина бенефициара и не проводится анализ ситуации возникающей между принципалом и бенефициаром.
По пункту первому статьи триста семьдесят шестой ГК Российской Федерации, дабы отказать в выполнении требований есть 2-е причины. По первому случаю требование и вся необходимая документация не будет отвечать условию гарантийного обязательства. В другом варианте документы и требования предъявлены после той даты, на которую выдана гарантия.
По второму пункту триста семьдесят шестой статьи ГК Российской Федерации со стороны гаранта в адрес бенефициара должно поступить немедленное сообщение о полученных сведениях связанных с основным обязательством. По первому пункту статьи триста семьдесят седьмой ГК Российской Федерации перед бенефициаром обязательства со стороны гаранта ограничиваются уплатами сумм, которые учтены в гарантии. По третьему пункту статьи триста семьдесят седьмой ГК Российской Федерации если гарант не будет выполнять взятые на себя обязательства, то его ответственность не будет ограничена оговоренной в договоре суммой.