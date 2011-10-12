Любая банковская гарантия или поручительство по госконтрактам подразумевает правоотношения бенефициара и гаранта. В случае банковской гарантии данные отношения не назвать простыми. По пункту второму статьи тридцать седьмой ГК России, у бенефициара есть право требования уплаты определенной суммы от гаранта в том случае, когда наступает условие, описанное в договоре. Подобное требование обязано быть заявлено только в письменном виде и обязательно надо прилагать те документы, которые описаны в качестве обязательных документов по существующей гарантии. При этом надо обязательно указывать, какие из оговоренных пунктов правил были нарушены со стороны принципала. Все описанные действия бенефициар обязан совершать до истечения сроков, на которые была выдана гарантия от банковского учреждения.