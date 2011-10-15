Сингапур и Бали стали доступнее для приморцев

Предлагаемые авиакомпанией минимальные тарифы помогут вашей давней мечте воплотиться в реальность: стоимость полета по маршруту Владивосток — Сингапур — Владивосток всего от 10 000* рублей!

Этой осенью компания «Владивосток Авиа» представляет дальневосточникам еще одну прекрасную возможность отдохнуть в странах Юго-Восточной Азии, посетив знаменитый индонезийский остров Ба́ли. Новый рейс в столицу Бали — Денпасар открывается 12 ноября.

Стоимость билета из Владивостока в Денпасар и обратно значительно снижена и, с учетом сборов, будет предложена пассажирам от 15 000* рублей.

Авиабилеты уже в продаже во всех авиакассах и на сайте vladivostokavia.ru. Узнать более подробную информацию о рейсах «Владивосток Авиа» и забронировать билет можно по телефону нашего информационного центра: 8-800-100-277-2 (звонок по России бесплатный).

* — количество предложений ограниченно