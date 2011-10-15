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Posted 15 октября 2011, 02:27

Published 15 октября 2011, 02:27

Modified 15 декабря 2023, 06:48

Updated 15 декабря 2023, 06:48

Сингапур и Бали стали доступнее для приморцев

15 октября 2011, 02:27
"Владивосток Авиа" снизила цены на билеты по этим направлениям

ВЛАДИВОСТОК. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Компания «Владивосток Авиа» объявила о снижении стоимости билетов по направлениям Владивосток – Сингапур и Владивосток – Денпасар.

Предлагаемые авиакомпанией минимальные тарифы помогут вашей давней мечте воплотиться в реальность: стоимость полета по маршруту Владивосток — Сингапур — Владивосток всего от 10 000* рублей!
Этой осенью компания «Владивосток Авиа» представляет дальневосточникам еще одну прекрасную возможность отдохнуть в странах Юго-Восточной Азии, посетив знаменитый индонезийский остров Ба́ли. Новый рейс в столицу Бали — Денпасар открывается 12 ноября.
Стоимость билета из Владивостока в Денпасар и обратно значительно снижена и, с учетом сборов, будет предложена пассажирам от 15 000* рублей.
Авиабилеты уже в продаже во всех авиакассах и на сайте vladivostokavia.ru. Узнать более подробную информацию о рейсах «Владивосток Авиа» и забронировать билет можно по телефону нашего информационного центра: 8-800-100-277-2 (звонок по России бесплатный).
* — количество предложений ограниченно

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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