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Posted 17 октября 2011, 03:51

Published 17 октября 2011, 03:51

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

В Приморье повышаются пенсии

17 октября 2011, 03:51
В этом году пенсии выросли почти на 20 процентов

ВЛАДИВОСТОК. 17 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье повышаются пенсии, и увеличивается прожиточный уровень для пенсионеров.
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин сообщил, что в этом году пенсии выросли на 19,5 процента, и средний размер пенсии составил 8 тысяч 238 рублей. В следующем году будет продолжена индексация как трудовой пенсии на 9,6 процента, так и социальной - на 14,1 процента. Это произойдет с 1 апреля 2012 года. Средний размер пенсии составит 9 тысяч 70 рублей, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.
Также Сергей Дарькин сообщил, что с прошлого года неработающим пенсионерам, имеющим размер материального обеспечения ниже прожиточного минимума, из краевого бюджета делаются ежемесячные региональные доплаты к пенсии. Таких приморцев в крае больше 50 тысяч. Средний размер доплаты составляет 1,5 тысячи рублей.
«Пусть это и скромно на одного пенсионера, но в реальном выражении эти выплаты составляют более 1 миллиард рублей ежегодно. В этом году мы приняли решение поднять прожиточный минимум пенсионеров до 6 тысяч 198 рублей, а это значит, что и доплаты вырастут», - подчеркнул губернатор Сергей Дарькин.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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