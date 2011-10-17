ВЛАДИВОСТОК. 17 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье повышаются пенсии, и увеличивается прожиточный уровень для пенсионеров.

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин сообщил, что в этом году пенсии выросли на 19,5 процента, и средний размер пенсии составил 8 тысяч 238 рублей. В следующем году будет продолжена индексация как трудовой пенсии на 9,6 процента, так и социальной - на 14,1 процента. Это произойдет с 1 апреля 2012 года. Средний размер пенсии составит 9 тысяч 70 рублей, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Также Сергей Дарькин сообщил, что с прошлого года неработающим пенсионерам, имеющим размер материального обеспечения ниже прожиточного минимума, из краевого бюджета делаются ежемесячные региональные доплаты к пенсии. Таких приморцев в крае больше 50 тысяч. Средний размер доплаты составляет 1,5 тысячи рублей.

«Пусть это и скромно на одного пенсионера, но в реальном выражении эти выплаты составляют более 1 миллиард рублей ежегодно. В этом году мы приняли решение поднять прожиточный минимум пенсионеров до 6 тысяч 198 рублей, а это значит, что и доплаты вырастут», - подчеркнул губернатор Сергей Дарькин.