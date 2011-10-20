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Posted 19 октября 2011, 22:59

Published 19 октября 2011, 22:59

Modified 17 сентября 2022, 12:34

Updated 17 сентября 2022, 12:34

Мясокомбинат на Камчатке оштрафован на 100 тысяч рублей

19 октября 2011, 22:59
Сюжет
Происшествие
Предприятие нарушило санитарно-эпидемиологические правила при обращении с отходами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 20 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Камчатского края, которым ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» было отказано в требовании признать незаконным и отменить постановление территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» обратилось в краевой Арбитражный суд с требованием отменить постановление Управления. Общество было привлечено к административной ответственности за нарушения при обращении с отходами производства, которые вместе со сточными водами сбрасывались в ручей и ему был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Проверив законность и обоснованность оспариваемого постановления, проверив соблюдение установленного порядка привлечения к ответственности, суд пришёл к выводу о том, что в удовлетворении заявленных требований надлежит отказать.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» направило апелляционную жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд. По мнению заявителя, сточные воды, которые образуются в процессе деятельности мясокомбината, не являются отходами производства и потребления, и в его действиях отсутствует состав правонарушения.
Однако суд апелляционной инстанции поддержал правовую позицию Арбитражного суда Камчатского края: Обществом не соблюдались санитарно-эпидемиологические правила при обращении с отходами.
Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке.
Анна Толстик, пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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