Мясокомбинат на Камчатке оштрафован на 100 тысяч рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 20 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Камчатского края, которым ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» было отказано в требовании признать незаконным и отменить постановление территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» обратилось в краевой Арбитражный суд с требованием отменить постановление Управления. Общество было привлечено к административной ответственности за нарушения при обращении с отходами производства, которые вместе со сточными водами сбрасывались в ручей и ему был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Проверив законность и обоснованность оспариваемого постановления, проверив соблюдение установленного порядка привлечения к ответственности, суд пришёл к выводу о том, что в удовлетворении заявленных требований надлежит отказать.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» направило апелляционную жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд. По мнению заявителя, сточные воды, которые образуются в процессе деятельности мясокомбината, не являются отходами производства и потребления, и в его действиях отсутствует состав правонарушения.

Однако суд апелляционной инстанции поддержал правовую позицию Арбитражного суда Камчатского края: Обществом не соблюдались санитарно-эпидемиологические правила при обращении с отходами.

Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

Анна Толстик, пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края.