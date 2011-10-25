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Posted 25 октября 2011, 04:13

Published 25 октября 2011, 04:13

Modified 17 сентября 2022, 12:34

Updated 17 сентября 2022, 12:34

"Сахалинская рампа" открылась спектаклем "Быть или не быть?"

25 октября 2011, 04:13
Сегодня покажут постановку московского театра "Апарте" "Сахалинская жена"

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 25 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Основная программа первого межрегионального театрального фестиваля «Сахалинская рампа-2011» накануне, 24 октября, стартовала с показа спектакля «Быть или не быть?» в исполнении актеров Сахалинского международного театрального центра им. Чехова.
Спектакль по пьесе Николая Эрдмана был поставлен художественным руководителем театра Даниилом Безносовым в прошлом году, в нём задействована вся труппа. Перед началом представления директор театрального форума Олег Кленин отметил, что этот масштабный спектакль заслуживает того, чтобы открывать фестиваль, им можно гордиться и показывать на суд московских критиков. «Одна из задач нашего фестиваля - услышать мнение зрителя, обсудить постановки и поделиться впечатлениями. Это не конкурс, а форум, где каждый сможет высказаться», - подчеркнул О. Кленин.
Сегодня, 25 октября, в 19.00 зрителей ждёт постановка московского драматического театра «Апарте» «Сахалинская жена».
Кроме того, 25 октября начинаетсяя специальная программа фестиваля. В течение четырёх дней мастер-классы по сценической речи с островными актёрами проведёт педагог ГИТИСа Ольга Васильева. Она призналась, что, посмотрев эскизы спектаклей в минувшие выходные, уже наметила, с кем и над чем хочет поработать. Акцент в своем занятии она сделает на правильном дыхании, а также на коррекции регионального произношения. «Приятно, что руководство театра озабочено проблемой произношения своих актёров, ведь сейчас можно наблюдать падение речевой культуры», - сказала О. Васильева.
29 октября в 12.00 на открытый мастер-класс по сценической речи в Чехов-центре смогут прийти все желающие. Он в первую очередь будет интересен студентам-филологам, преподавателям, театральным педагогам, журналистам и всем тем, кто хочет усовершенствовать навыки ораторского искусства, сообщило ИА «Сахалин - Курилы».
Фото ИА «Сахалин - Курилы».

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Сахалинская область
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