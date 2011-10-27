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Posted 27 октября 2011, 07:09

Published 27 октября 2011, 07:09

Modified 17 сентября 2022, 12:32

Updated 17 сентября 2022, 12:32

Гран при "Болдинской осени" завоевала хабаровская театр-студия "Зеркало"

27 октября 2011, 07:09
Творческий коллектив ХГАЭП не раз возвращался с победой

ХАБАРОВСК. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Гран-при фестиваля «Болдинская осень» завоевала театр-студия «Зеркало» - творческий коллектив Хабаровской государственной академии экономики и права.

Владивосток уже 11-й раз встречает участников «Болдинской осени» со всего дальневосточного региона. Участники фестиваля – творческие коллективы и отдельные исполнители высших, средних специальных и общеобразовательных учебных заведений. Каждый год в программе фестиваля появляются новые номинации, расширяются возрастные рамки.

Участники фестиваля соревновались в художественном слове, классическом вокале, хореографическом и театральном искусстве, инструментальном исполнении и по другим направлениям.

Театр-студия «Зеркало» постоянный участник и многократный победитель фестиваля.

На этот раз «Зеркало» представило зрителям спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Александра Пушкина - жанр определили как вариации на тему.

В результате, как уже было в 2008 году, коллектив ХГАЭП получил гран-при «Болдинской осени». А актеры Виталий Карпяк и Дмитрий Зыков получили награды за лучшую мужскую роль в номинации «Театральная постановка», Юлия Зайцева стала обладательницей диплома лауреата первой степени в номинации «Классический вокал».

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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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