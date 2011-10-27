Гран при "Болдинской осени" завоевала хабаровская театр-студия "Зеркало"

В результате, как уже было в 2008 году, коллектив ХГАЭП получил гран-при «Болдинской осени». А актеры Виталий Карпяк и Дмитрий Зыков получили награды за лучшую мужскую роль в номинации «Театральная постановка», Юлия Зайцева стала обладательницей диплома лауреата первой степени в номинации «Классический вокал».