Специалисты медуниверситета Владивостока будут практиковаться в "тысячекоечной" больнице

ВЛАДИВОСТОК. 21 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Отвечая на вопросы жителей Советского района Владивостока, губернатор Приморья Сергей Дарькин рассказал, что больница № 2 («тысячекоечная») уже в следующем году может стать хорошей клинической базой для научной практики приморских студентов. На ее базе будут проходить обучение молодые специалисты – студенты ВГМУ, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации края.

Такая реформа поможет улучшить образовательный процесс и обеспечит приток молодых талантливых специалистов в учреждения здравоохранения Владивостока. В следующем году на приобретение медицинского оборудования, повышение зарплаты медицинскому персоналу из краевого бюджета будет выделено 6,3 миллиарда рублей.