Фонд реформирования ЖКХ продолжит свою работу в Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Действие федерального закона № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будет продлено.

Об этом первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов рассказал на совещании, посвященном капитальному ремонту многоквартирных домов Владивостока. Мероприятие прошло в администрации краевого центра после того, как Шувалов вместе с мэром Владивостока Игорем Пушкаревым и губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным осмотрели отремонтированную девятиэтажку на улице Некрасовской.

«Президент России уже сказал, что принято решение о продлении срока действия 185-го закона. Считаю, что это самая действенная из всех программ, принятых правительством России в последние годы», – заявил Игорь Шувалов. По словам первого зампредправительства РФ, она востребована во всех регионах страны. Хотя на старте, жильцы многоквартирных домов скептически отнеслись к предложению стать активными собственниками своих домом и включиться в процесс их обновления.

В программу капитального ремонта домов в рамках 185 федерального закона во Владивостоке попали в основном дома, сданные в 70-80-е годы прошлого века. Из 5 тысяч жилых домов краевой столицы, по ней будет отремонтировано около 20% строений. Мэр Владивостока доложил Игорю Шувалову, что жители города активно вступают в программу. «А ведь сначала нам приходилось убеждать жильцов в ее эффективности, уговаривать управляющие компании вносить собственные средства. Сейчас же на нас стали даже жаловаться, что не все желающие могут попасть в проект».

«Мы пошли людям навстречу и отменили первоначальное решение о том, что собственники домов в будущем должны софинасировать 20 процентов от стоимости будущего ремонта, и оставили прежние пять процентов, - напомнил Игорь Шувалов.

