На федеральной трассе под Уссурийском сгорел автомобиль

Posted 29 ноября 2011, 23:54
Published 29 ноября 2011, 23:54
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
ВЛАДИВОСТОК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера в 11 час 31 минуту в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на 681-м километре федеральной трассы М-60 в районе города Уссурийска.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю, горел моторный отсек у автомобиля «Тойота-Емина». При самостоятельном тушении мужчина 1986 года рождения получил ожог пальцев правой руки. От госпитализации он отказался.
Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.
А.А.