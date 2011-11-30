На федеральной трассе под Уссурийском сгорел автомобиль

ВЛАДИВОСТОК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера в 11 час 31 минуту в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на 681-м километре федеральной трассы М-60 в районе города Уссурийска.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю, горел моторный отсек у автомобиля «Тойота-Емина». При самостоятельном тушении мужчина 1986 года рождения получил ожог пальцев правой руки. От госпитализации он отказался.

Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.