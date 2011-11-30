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Posted 29 ноября 2011, 23:54

Published 29 ноября 2011, 23:54

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

На федеральной трассе под Уссурийском сгорел автомобиль

29 ноября 2011, 23:54
Сюжет
Происшествие
На 681-м километре пылала "Тойота-Емина"

ВЛАДИВОСТОК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера в 11 час 31 минуту в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на 681-м километре федеральной трассы М-60 в районе города Уссурийска.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю, горел моторный отсек у автомобиля «Тойота-Емина». При самостоятельном тушении мужчина 1986 года рождения получил ожог пальцев правой руки. От госпитализации он отказался.
Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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