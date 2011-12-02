И в Якутии можно дожить до 110 лет

Posted 2 декабря 2011, 05:41
Published 2 декабря 2011, 05:41
Modified 17 сентября 2022, 12:23
Updated 17 сентября 2022, 12:23
ХАБАРОВСК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в отдаленном якутском селе Усун Вилюйского района 110-й день рождения отмечает одна из старейших жительниц северной республики. Пелагея Руфова лишь на несколько месяцев младше Марфы Сивцевой из Якутска, которой 110 лет исполнилось летом этого года. Всего по данным сайта SAKHALIFE.RU, в этом году 16 жителей республики Саха перешагнули столетний рубеж. Правда, в середине прошлого века долгожителей в Якутии было больше ста человек при населении в два раза меньше чем сейчас. А в 1970 в Якутской АССР число людей старше 90 лет перешагнуло тысячный рубеж. Но с тех пор продолжительность жизни неуклонно снижалась.
Сегодня 110-летнюю Пелагею Руфову с днем рождения поздравил министр образования Якутии Афанасий Владимиров. В село Усун, как сообщает официальный информационный портал республики Саха, руководитель ведомства прибыл, чтобы принять участие в открытии нового детского сада и вручить долгожительнице от имени президента республики знак отличия «Гражданская доблесть». Отмечается, что Пелагея Васильевна родилась в далеком 1901 году, является ветераном тыла и труда, приравненным ветераном Великой Отечественной Войны, обладательницей знака долгожителя Якутии «Уйэ саас» и многими другими медалями и знаками.
Илья Сергеев