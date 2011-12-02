И в Якутии можно дожить до 110 лет

ХАБАРОВСК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в отдаленном якутском селе Усун Вилюйского района 110-й день рождения отмечает одна из старейших жительниц северной республики. Пелагея Руфова лишь на несколько месяцев младше Марфы Сивцевой из Якутска, которой 110 лет исполнилось летом этого года. Всего по данным сайта SAKHALIFE.RU, в этом году 16 жителей республики Саха перешагнули столетний рубеж. Правда, в середине прошлого века долгожителей в Якутии было больше ста человек при населении в два раза меньше чем сейчас. А в 1970 в Якутской АССР число людей старше 90 лет перешагнуло тысячный рубеж. Но с тех пор продолжительность жизни неуклонно снижалась.