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Posted 7 декабря 2011, 02:44

Published 7 декабря 2011, 02:44

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

В Приморье придут холода

7 декабря 2011, 02:44
Когда это произойдет?

ВЛАДИВОСТОК. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – 7-го декабря по северу Приморья смещается малоактивный атмосферный фронт. Здесь местами отмечается небольшой снег, на остальной территории края - малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем на юге Приморья повысилась до 0...−5°C, на севере морознее: −9...−14°C.
Во Владивостоке солнечно, без осадков, сообщает сайт «Примпогода».
Вечером 7-го декабря усилится северный ветер. Температура воздуха в послеобеденные часы будет от −5...до −7°C.
7 декабря по народному календарю - день Екатерины-санницы, когда на Руси устанавливались санные дороги и проводились первые катанья на салазках. «С Катерин зима доймет, не мытьем, так катаньем, не голодом, так холодом».
Завтра, 8-го декабря, в крае похолодает еще на 2-5 градусов. Температура воздуха ночью понизится и составит −18...−23°C, на южном побережье на 6-8 градусов теплее, в горных районах настоящие трескучие морозы −28...−33°C. Днем столбики термометра поднимутся до отметок −3°C на юге до −16°C на севере.
Во Владивостоке будет малооблачная, без осадков, погода, порывистый северный ветер. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до −13...−15°C, днем будет холодно −10...−12° C.

А.М.
Фото: http://kovdorchanin.ucoz.ru/publ/6-2-2

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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