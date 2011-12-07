В Приморье придут холода

ВЛАДИВОСТОК. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – 7-го декабря по северу Приморья смещается малоактивный атмосферный фронт. Здесь местами отмечается небольшой снег, на остальной территории края - малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем на юге Приморья повысилась до 0...−5°C, на севере морознее: −9...−14°C.

Во Владивостоке солнечно, без осадков, сообщает сайт «Примпогода».

Вечером 7-го декабря усилится северный ветер. Температура воздуха в послеобеденные часы будет от −5...до −7°C.

7 декабря по народному календарю - день Екатерины-санницы, когда на Руси устанавливались санные дороги и проводились первые катанья на салазках. «С Катерин зима доймет, не мытьем, так катаньем, не голодом, так холодом».

Завтра, 8-го декабря, в крае похолодает еще на 2-5 градусов. Температура воздуха ночью понизится и составит −18...−23°C, на южном побережье на 6-8 градусов теплее, в горных районах настоящие трескучие морозы −28...−33°C. Днем столбики термометра поднимутся до отметок −3°C на юге до −16°C на севере.

Во Владивостоке будет малооблачная, без осадков, погода, порывистый северный ветер. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до −13...−15°C, днем будет холодно −10...−12° C.