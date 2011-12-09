У приморских чиновников сегодня большой праздник

ВЛАДИВОСТОК. Сегодня – значимый день. Приморье отмечает Международный день борьбы с коррупцией. В связи с этой датой прокурор Приморского края Юрий Хохлов подвел итоги работы органов прокуратуры края по противодействию коррупции. По нехитрым подсчетам, этот день сегодня с особенным трепетом встретят 100 приморских чиновников, уличенных в течение 2011 года во взяточничестве и коррупции. В этом году органами прокуратуры края реализован комплекс мер координирующего, организационного и практического характера, направленных на реализацию Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции.В их числе - усиление координирующей роли прокуроров, повышение эффективности межведомственного взаимодействия; участие в разработке и обеспечение принятия предусмотренных федеральным законодательством региональных и муниципальных нормативных актов по вопросам противодействия коррупции; совершенствование работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов; усиление надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной службе, законодательства при размещении заказов для государственных нужд, использовании государственного имущества; активизация надзора за оперативно-розыскной деятельностью.Благодаря принятым мерам к усилению прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции и повышению результативности проверок обеспечен значительный рост показателей по основным направлениям этой работы. Выявлено 4 284 нарушения закона, для устранения которых принято 1 304 актов реагирования, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. По инициативе прокуроров к различным видам ответственности привлечено 925 должностных лиц.Для устранения выявленных нарушений внесено 686 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 848 должностных лиц, им объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушений закона. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 77 лиц, принесено 473 протеста, в суды направлено 51 заявление. Кроме этого, по материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел коррупционной направленности.Из числа органов власти федерального уровня большая часть нарушений закона выявлена в деятельности органов внутренних дел.Надзорными проверками выявлено 1 611 фактов нарушения государственными и муниципальными служащими запретов, несоблюдения ограничений и неисполнения обязанностей по службе, для устранения которых приняты исчерпывающие меры реагирования.В их числе многочисленные случаи представления служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, неисполнения обязанностей, связанных с привлечением к трудовой деятельности бывших служащих, участия служащих в деятельности коммерческих организаций, выполнения ими иной оплачиваемой работы без предварительного уведомления представителя нанимателя, замещения должностей лицами, находящимися в непосредственном подчинении, иные ситуации, связанные с возникновением или реальной возможностью возникновения конфликта интересов на службе. Например, 6 должностных лиц департаментов здравоохранения и социальной защиты населения края по представлению прокуратуры края в мае месяце привлечены к дисциплинарной ответственности за неисполнение антикоррупционной обязанности передать принадлежащие им ценные бумаги в доверительное управление.По представлению прокуратуры края 32 сотрудника Главного управления МЧС России по краю привлечены к дисциплинарной ответственности за представление неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Нарушения закона выразились в представлении неполных и недостоверных сведений о полученных в 2010 году доходах, о транспортных средствах, находящихся в собственности, об объектах недвижимого имущества, находящегося в пользовании, денежных средствах, находящихся на банковских счетах.Профилактика коррупционных проявлений также связана с установлением административной ответственности для работодателей в отношении бывших государственных служащих. За нарушения требований Федерального закона "О противодействии коррупции" при привлечении к трудовой деятельности бывших федеральных государственных служащих Управления Росреестра по краю, Управления Россельхознадзора по краю, Управления государственного автодорожного надзора по краю, Территориального управления Росимущества в крае по постановлениям прокуратуры края 17 работодателей привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 20 до 50 тыс. руб. каждому. В 2011 году органами прокуратуры края возбуждено свыше 30 дел об административном правонарушении указанной категории, 23 рассмотрены с назначением административного наказания в виде штрафа.Нарушения закона выразились в неисполнении обязанности в десятидневный срок сообщить о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим его представителю нанимателя по последнему месту службы. Прокуратурой края проанализированы причины многочисленных нарушений антикоррупционного законодательства, допускаемых государственными служащими. Проведенный анализ показал, что перечисленные нарушения закона выявляются, как правило, органами прокуратуры. Единичны случаи выявления таких фактов службами собственной безопасности, кадровыми службами государственных органов. Поэтому деятельность большинства органов власти в крае по профилактике (предупреждению) коррупционных правонарушений нуждается в совершенствовании.Немаловажным фактором в вопросе реализации антикоррупционной политики является законодательное обеспечение противодействия коррупции и, в первую очередь, разработка действенных антикоррупционных механизмов. Поэтому под контролем прокуратуры края, а в ряде случаев и при непосредственном участии прокуратуры края, практически завершена работа органов государственной власти края по разработке и принятию предусмотренных федеральным законодательством краевых правовых актов по вопросам противодействия коррупции. Отдельным направлением деятельности органов прокуратуры в реализации антикоррупционной политики является проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов. Органами прокуратуры края проверено на коррупциогенность свыше 7763 региональных и муниципальных нормативных правовых актов и 5565 их проектов. В результате принятия исчерпывающих мер реагирования из 235 нормативных правовых актов и 217 их проектов исключено 848 коррупциогенных факторов. В текущем году усилен надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. В результате вскрыто 584 нарушения закона в этой сфере, для устранения которых принято 145 актов реагирования. В основном нарушения закона выразились в размещении заказов без проведения конкурса, необоснованных отказах в допуске участников, выборе победителями в запросах котировок юридических лиц, заявки которых не соответствовали объявленным условиям, необоснованных ограничениях участников размещения заказов, дроблении заказов с целью избежать конкурсных (котировочных) процедур.В 2011 году органами прокуратуры края впервые поставлен вопрос об изъятии в судебно-исковом порядке криминальных доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. В этих целях в суды края прокурорами предъявлено 8 заявлений о взыскании в доход государства незаконно полученных коррупционерами денежных средств на общую сумму в размере 4 млн. 468 тыс. руб., из них 6 исков судами рассмотрены, обращено взыскание на 816 тыс. руб. В исковых заявлениях изложены требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок, связанных с получением осужденными взяток в виде денежных средств, и их взыскании.Помимо традиционной надзорной функции в текущем году органами прокуратуры края уделено особое внимание проведению оперативных, межведомственных и координационных совещаний руководителей правоохранительных органов края, а также взаимодействию с контролирующими и иными органами государственной власти. Принят целый комплекс организационных и практических мер, обеспечивающих противодействие коррупционным преступлениям. В 2011 году возбуждено свыше 100 уголовных дел коррупционной направленности, среди которых по-прежнему основное место занимают получение и дача взяток. Судами края рассмотрено более 70 уголовных дел коррупционной направленности. В результате усиления координирующей роли прокуратуры края в текущем году ряд высокопоставленных должностных лиц привлечены к уголовной ответственности. Повышенный общественный резонанс вызвало и широко освещалось в средствах массовой информации уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления охраны окружающей среды Приморского края Анатолия Химичука, который при осуществлении контроля за ходом строительства полигонов твердых бытовых отходов в 2-х муниципальных образованиях края (п. Кировский, г. Арсеньев) получил взятки в размере почти 4 млн. руб. за подписание актов при условии невыполнения в полном объеме необходимых работ надлежащего качества. Приморским краевым суда 3 мая 2011 года Химичук осужден за содеянное к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. руб.. Кроме этого, по приговору суда он лишен классного чина "государственный советник Приморского края 3 класса". Работа органов прокуратуры края по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции продолжается, - сообщил РИА "Восток-Медиа" прокурор Приморского края Юрий Хохлов.Фото с сайта http://www.rudus.ru/news-summary/id_8158/shortcut%20icon