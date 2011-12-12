ООН обвинила российских летчиков в изнасилованиях африканских жителей

ВЛАДИВОСТОК. 12 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - ООН объявила о временном прерывании сотрудничества с двумя российскими авиакомпаниями, которые согласно контрактам привлекались для совершения рейсов в рамках миротворческих миссий. Речь идет о компаниях «ЮТэйр» и «Нефтеюганском объединенном авиаотряде». Миротворческие рейсы, в частности, совершались в Судан и Республику Конго.

Причиной заморозки контрактов стало обвинение сотрудников этих компаний в изнасилованиях местных жителей. Факты совершения таких преступлений подтвердились в ходе проведенного расследования.

В ООН заявили, что в случае если компании не предоставят доказательств, что приняли необходимые меры для предотвращения подобного в дальнейшем, то контракты с ними будут окончательно разорваны, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Известия».