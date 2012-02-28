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Posted 28 февраля 2012, 05:11

Published 28 февраля 2012, 05:11

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Экологи разоряют лесной бизнес на Дальнем Востоке

28 февраля 2012, 05:11
Считает коллектив перерабатывающего предприятия "Лес Экспорт" из Дальнереченска

ВЛАДИВОСТОК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В редакцию Российского информационного агентства «Восток-Медиа» обратился коллектив перерабатывающего предприятия «Лес Экспорт» из Дальнереченска с просьбой опубликовать Открытое письмо полпреду президента РФ в ДФО Виктору Ивановичу Ишаеву, в котором говорится, что лесопромышленное производство на дальнем Востоке становится убыточным. «А основным фактором регресса, - по мнению авторов письма, - стало беспрецедентное давление на лесной бизнес со стороны экологических организаций. Дело дошло до того, что «зеленые» настаивают на консервации большей части лесных массивов в Приморье в рамках экологической сертификации и намерены добиться внесения в Лесной кодекс поправок о запрете рубок в защитных лесах. Как тут быть? Ведь система возрастающих запретов на хозяйственную деятельность, в том числе на проведение лесозаготовок, ведет к тому, что рентабельность нашего производства падает, а вскоре и негде будет брать сырье».
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с полным текстом Открытого письма (здесь) и принять участие в обсуждении этой злободневной темы.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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