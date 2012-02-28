Экологи разоряют лесной бизнес на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В редакцию Российского информационного агентства «Восток-Медиа» обратился коллектив перерабатывающего предприятия «Лес Экспорт» из Дальнереченска с просьбой опубликовать Открытое письмо полпреду президента РФ в ДФО Виктору Ивановичу Ишаеву, в котором говорится, что лесопромышленное производство на дальнем Востоке становится убыточным. «А основным фактором регресса, - по мнению авторов письма, - стало беспрецедентное давление на лесной бизнес со стороны экологических организаций. Дело дошло до того, что «зеленые» настаивают на консервации большей части лесных массивов в Приморье в рамках экологической сертификации и намерены добиться внесения в Лесной кодекс поправок о запрете рубок в защитных лесах. Как тут быть? Ведь система возрастающих запретов на хозяйственную деятельность, в том числе на проведение лесозаготовок, ведет к тому, что рентабельность нашего производства падает, а вскоре и негде будет брать сырье».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с полным текстом Открытого письма (здесь) и принять участие в обсуждении этой злободневной темы.

