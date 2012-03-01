Врио губернатора Приморья хочет изменить администрацию края

ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня и.о. губернатора Приморья Владимир Миклушевский сообщил о том, что собирается произвести изменения в администрации края. Об этом он заявил на встрече с руководителями местных средств массовой информации.

- Я намерен произвести изменения в администрации Приморского края, - сказал Владимир Миклушевский. – Они будут подготовлены в течение двух недель. Прежде всего хочу сделать администрацию более компактной и ориентированной на нужды людей. Я сегодня еще провожу совещание с главами муниципальных районов. Мы будем принимать кадровые решения на основании того, как оценивают жители власть.