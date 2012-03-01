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Posted 1 марта 2012, 07:38

Published 1 марта 2012, 07:38

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Врио губернатора Приморья хочет изменить администрацию края

1 марта 2012, 07:38
Владимир Миклушевский: "Хочу сделать администрацию более компактной и ориентированной на нужды людей"

ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня и.о. губернатора Приморья Владимир Миклушевский сообщил о том, что собирается произвести изменения в администрации края. Об этом он заявил на встрече с руководителями местных средств массовой информации.
- Я намерен произвести изменения в администрации Приморского края, - сказал Владимир Миклушевский. – Они будут подготовлены в течение двух недель. Прежде всего хочу сделать администрацию более компактной и ориентированной на нужды людей. Я сегодня еще провожу совещание с главами муниципальных районов. Мы будем принимать кадровые решения на основании того, как оценивают жители власть.

А.А.
Фото с сайта http://www.izvestia.ru/news/516867

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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