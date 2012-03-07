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Posted 7 марта 2012, 01:39

Published 7 марта 2012, 01:39

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Мэр Хабаровска поздравил 200 женщин одновременно

7 марта 2012, 01:39
В городском Дворце культуры собрались сильные представительницы "слабого пола"

ХАБАРОВСК. 7 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В преддверии международного женского дня мэр краевой столицы Александр Соколов провел торжественный прием хабаровчанок, сообщили РИА «Восток-Медиа» в администрации Хабаровска.
6 марта в большом зале городского дворца культуры не было свободных мест. Их заняли представительницы прекрасной половины человечества - самые активные участницы общественной жизни города, ведущие специалисты коммерческих и муниципальных предприятий и просто заботливые мамы.
Каждую из присутствующих в зале нельзя наречь «слабым полом». Многие из них руководят школами, больницами, различными предприятиями и учреждениями, коммерческими организациями. По статистике, в одной только столице Дальнего Востока около 60 процентов предпринимателей – именно женщины.
8 марта каждая из них заслужила особого признания и почета. Никто из приглашенных не остался без цветов и подарков.
Более двухсот горожанок мэр города Александр Соколов лично поздравил с наступающим праздником: «От всей души благодарю наш женский актив – тех, кто много делает для создания доброй, комфортной обстановки для проживания в городе. Поздравляю вас с праздником, желаю много-много счастья, добра, здоровья и удачи каждый день».
Завершился торжественный прием праздничным концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы краевого центра.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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