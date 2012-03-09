Летние каникулы владивостокских школьников выйдут из привычных рамок

Posted 9 марта 2012, 03:04
Published 9 марта 2012, 03:04
Modified 17 сентября 2022, 11:59
Updated 17 сентября 2022, 11:59
ВЛАДИВОСТОК. 9 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В связи с проведением во Владивостоке в сентябре текущего года саммита АТЭС занятия в учебных заведениях в новом 2012 учебном году начнутся 17 сентября.
Все руководители образовательных учреждений заблаговременно оповещены и обязаны предупредить об этом учеников и родителей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении образования администрации Владивостока.