Летние каникулы владивостокских школьников выйдут из привычных рамок

ВЛАДИВОСТОК. 9 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В связи с проведением во Владивостоке в сентябре текущего года саммита АТЭС занятия в учебных заведениях в новом 2012 учебном году начнутся 17 сентября.

Все руководители образовательных учреждений заблаговременно оповещены и обязаны предупредить об этом учеников и родителей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении образования администрации Владивостока.