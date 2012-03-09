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Posted 9 марта 2012, 03:04

Published 9 марта 2012, 03:04

Modified 17 сентября 2022, 11:59

Updated 17 сентября 2022, 11:59

Летние каникулы владивостокских школьников выйдут из привычных рамок

9 марта 2012, 03:04
Подкорректирует занятия в школах саммит АТЭС

ВЛАДИВОСТОК. 9 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В связи с проведением во Владивостоке в сентябре текущего года саммита АТЭС занятия в учебных заведениях в новом 2012 учебном году начнутся 17 сентября.
Все руководители образовательных учреждений заблаговременно оповещены и обязаны предупредить об этом учеников и родителей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении образования администрации Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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