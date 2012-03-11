Должник на Камчатке ничего не сможет достать из широких штанин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Жителю Петропавловска-Камчатского отказано в оформлении заграничного паспорта из-за неоплаченного долга. Документ будет выдан только после полного погашения кредита.

Судебные приставы взыскивают с должника 600 тысяч рублей в пользу Сбербанка России. На сегодняшний день удержано лишь 20 тысяч рублей, деньги списаны с банковского счёта.

В феврале судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении права выезда должника за пределы Российской Федерации. Мужчина с данным документом ознакомлен, он заверил, что начнёт активно гасить долг и попросил отменить постановление. Однако служитель закона не стал ему верить на слово - до сих пор должник не предпринял мер для погашения кредита.

Вместе с тем, житель Петропавловска-Камчатского начал процедуру оформления заграничного паспорта. Но по каждому заявителю специалисты Федеральной миграционной службы направляют запросы в службу судебных приставов, и если лицо ограничено в праве выезда за пределы страны, ему отказывают в выдаче документа. Именно по такой схеме отказ получил и неплательщик кредита. Получить заграничный паспорт он сможет только после полного погашения долга.

Отметим, на сегодня более тысячи камчатцев не имеют право покинуть пределы Российской Федерации из-за неоплаченных долгов, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю.