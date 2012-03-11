vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2012, 02:50

Published 11 марта 2012, 02:50

Modified 17 сентября 2022, 11:59

Updated 17 сентября 2022, 11:59

В Приморье вернутся холода

11 марта 2012, 02:50
Синоптики предупреждают о капризах погоды

ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - После бесснежной зимы на юге Дальнего Востока, весна решила восполнить дефицит осадков, сообщает сайт «Примпогода».
Так, минувшей ночью к западным границам Приморья с районов Монголии приблизился очередной циклон с атмосферными фронтами. На юго-западе края и местами в западных районах начался снег, который в течение дня распространился на большую часть Приморья. Наиболее интенсивный снег пройдет на юго-востоке края. На отдельных участках дорог ожидается снежный накат, гололедица.
Днем 11 марта циклон вышел на акваторию Японского моря. Циклонический вихрь прошел на 100-150 км южнее предполагаемой ранее траектории и направляется на восток. В связи с этим вероятность сильных снегопадов в Приморье уменьшилась – в крае пройдут небольшие и умеренные снега.
Во Владивостоке облачно, временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха -3…-5.
В предстоящую ночь в Приморье будет преобладать переменная облачность, и только на севере края местами пройдет снег, вызванный атмосферным фронтом.
12 марта в тыл циклону на юг Дальнего Востока распространится гребень сибирского антициклона. Давление в Приморье начнет расти, на побережье усилится ветер. Ночью в западной половине края температура воздуха понизится 3-7 градуса по сравнению с предыдущей ночью. Днем в Приморье тоже похолодает: столбик термометра будет удерживаться в пределах -4…+1, на севере - ниже на 2-5 градусов.

А.М.
Фото: http://www.mobilmusic.ru/file.php?id=815567

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика