В Приморье вернутся холода

ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - После бесснежной зимы на юге Дальнего Востока, весна решила восполнить дефицит осадков, сообщает сайт «Примпогода».

Так, минувшей ночью к западным границам Приморья с районов Монголии приблизился очередной циклон с атмосферными фронтами. На юго-западе края и местами в западных районах начался снег, который в течение дня распространился на большую часть Приморья. Наиболее интенсивный снег пройдет на юго-востоке края. На отдельных участках дорог ожидается снежный накат, гололедица.

Днем 11 марта циклон вышел на акваторию Японского моря. Циклонический вихрь прошел на 100-150 км южнее предполагаемой ранее траектории и направляется на восток. В связи с этим вероятность сильных снегопадов в Приморье уменьшилась – в крае пройдут небольшие и умеренные снега.

Во Владивостоке облачно, временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха -3…-5.

В предстоящую ночь в Приморье будет преобладать переменная облачность, и только на севере края местами пройдет снег, вызванный атмосферным фронтом.

12 марта в тыл циклону на юг Дальнего Востока распространится гребень сибирского антициклона. Давление в Приморье начнет расти, на побережье усилится ветер. Ночью в западной половине края температура воздуха понизится 3-7 градуса по сравнению с предыдущей ночью. Днем в Приморье тоже похолодает: столбик термометра будет удерживаться в пределах -4…+1, на севере - ниже на 2-5 градусов.