Энергетики Магадана реконструируют подстанцию "Оротукан"

Реконструкция подстанции необходима для подключения к энергосистеме первых двух гидрогенераторов строящейся Усть-Среднеканской ГЭС, мощность каждого - 84,5 мегаватта. Сроки выполнения работ крайне сжатые. Уже в декабре этого года, с вводом агрегатов гидроэлектростанции, ОАО «Магаданэнерго» планирует включить одну из связующих ВЛ 220 кВ. Полностью реконструкция подстанции «Оротукан» завершится в 2013 году.