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Posted 12 марта 2012, 01:06

Published 12 марта 2012, 01:06

Modified 17 сентября 2022, 11:58

Updated 17 сентября 2022, 11:58

Энергетики Магадана реконструируют подстанцию "Оротукан"

12 марта 2012, 01:06
Ее модернизируют для подключения гидрогенераторов строящейся ГЭС

МАГАДАН. 12 марта. «Восток-Медиа» – Энергетики Магадана начинают реконструкцию подстанции 220 кВ «Оротукан» в Ягоднинском районе Колымы.
Энергобъект обеспечат дополнительным оборудованием: современными высоковольтными элегазовыми выключателями, разъединителями с полимерной изоляцией и моторным приводом. Кроме того, здесь установят новые устройства автоматики, релейной защиты и связи, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ОАО «Магаданэнерго».

Реконструкция подстанции необходима для подключения к энергосистеме первых двух гидрогенераторов строящейся Усть-Среднеканской ГЭС, мощность каждого - 84,5 мегаватта. Сроки выполнения работ крайне сжатые. Уже в декабре этого года, с вводом агрегатов гидроэлектростанции, ОАО «Магаданэнерго» планирует включить одну из связующих ВЛ 220 кВ. Полностью реконструкция подстанции «Оротукан» завершится в 2013 году.

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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