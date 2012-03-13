Обзор газеты "Дальневосточный Комсомольск"

В рамках всероссийской акции "Пусть мама услышит, пусть мама придет".

Для детей день рождения, наверно, самый долгожданный и радостный праздник. Даже для ребятишек, которые живут в Доме ребенка или детском доме. Потому что сотрудники учреждений обязательно готовятся к событию, стараются сделать его незабываемым для каждого своего воспитанника. А ведь каждый из нас может стать участником события и поздравить в день рождения любого малыша.

Александра родилась в июне. Ее маму лишили родительских прав через несколько месяцев после рождения девочки.

Илья и Виталий – родные братья. Старший – Илья. Ему в ноябре 2011 года исполнилось три года.

Виталик всего на год младше своего брата. Он живет в Доме ребенка. В отличие от Ильи малыш не по годам серьезный и вдумчивый.

Алисе два года и четыре месяца. Живет она в Доме ребенка, где ее любят и балуют. И девочка отвечает взаимностью. Мамой считает всех сотрудников…

Валерий Михайлович и Татьяна Ивановна Кеба взяли Дашу из приюта.

- Моя жена работала в администрации Ленинского округа ведущим специалистом. Как-то приходит с работы и говорит: "Есть замечательная девочка. Из приюта оформляем ребенка в детский дом. Давай заберем ее к себе", - рассказывает Валерий Михайлович. - А мы давно, когда еще сыновья в школу ходили, хотели взять девочку из детского дома. Даже не одну, а трех. А тут сыновья взрослые, живут отдельно, а у нас еще силы есть за детьми ухаживать, растить их. Одним словом, на следующий день я поехал в приют и предупредил, что с женой оформляем документы и девочку заберем. Когда нес Дашку до машины, она у меня на ладошке сидела. Такая была крохотная. Ни за что бы не подумал, что ребенку три с половиной года исполнилось…

Столько приятных и волнительных моментов было в семье, с тех пор как поселилась в ней малышка. Пока не пришло горе, после которого все пришлось строить по-новому….