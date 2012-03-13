Обзор газеты "Дальневосточный Комсомольск"

Posted 13 марта 2012, 06:43
Published 13 марта 2012, 06:43
Modified 1 сентября 2022, 02:54
Updated 1 сентября 2022, 02:54
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА – На нынешней неделе редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» предлагает читателям такие материалы:
К юбилею Комсомольска-на-Амуре должен быть открыт памятник комсомольчанам-участникам боевых действий, погибшим при выполнении воинского и служебного долга.
Для будущего памятника (это будет шестиметровая в высоту стела из железа, бетона и мрамора) отведено место на территории мемориала Славы.
Инициатива возведения памятника принадлежит Всероссийской Общественной организации ветеранов «Боевое братство». Строительство его оценивается в 3,5 млн. рублей и возводится на пожертвования горожан. Свой вклад обещает внести и администрация города.
Лучшим музеем 2011 года в Хабаровском крае признан Комсомольский-на-Амуре музей изобразительных искусств.
Музей второй раз участвует в конкурсе, учредителем которого выступает министерство культуры Хабаровского края. В 2010 году творческий коллектив также лидировал в состязании.
Минувший год стал юбилейным для учреждения культуры. Все мероприятия проходили под эгидой события. Среди запоминающихся проектов – «Единое Приамурье – это мы», произведения Марка Шагала, выставка кукол.
В 2011 году музей вошел в число 23 победителей всероссийского грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». Признания сотрудники музея добились за проект «На самом деле рыба – белая и пушистая». Активно работает музей и над новыми проектами. К юбилею города готовится выставка-конкурс «80-летию Комсомольска-на-Амуре», незабываемой будет и очередная «Ночь в музее»
Впервые за всю историю существования эколого-биологического центра Комсомольска-на-Амуре его воспитанник получил приглашение на участие в международном молодежном экологическом симпозиуме, который на днях начинается в Японии.
Этой чести удостоилась старшеклассница Вероника Симашова. На симпозиуме она представит результаты своих исследований в научном труде «Экорациональное поведение молодежи в окружающей среде», который она самостоятельно перевела на английский язык.
Преподаватель уверена в силе знаний своей воспитанницы и в том, что без победы Вероника домой не вернется, как это было весной прошлого года на международном конкурсе творческих инициатив «Леонардо» в Москве, где Вероника победила с исследовательской работой о пирсинге и получила приглашение на симпозиум в Ниагату. Туда Вероника из Хабаровского аэропорта отправляется на днях.
В этом году в городе Юности продолжится строительство домов, в которые въедут жильцы расселяемых «деревяшек».
На эти цели из Фонда содействия реформированию ЖКХ Комсомольск-на-Амуре получил 90 миллионов рублей, еще 30 миллионов добавлено из городского и краевого бюджетов.
На эти средства предстоит построить четыре малоэтажных дома. Сейчас определяются площадки под строительство, идет их привязка к сетям. Добавить
Глава Комсомольска-на-Амуре поручил рассмотреть вопрос о необходимости принятии городского гимна.
До конца апреля станет ясно, нужна ли городу своя «официальная песня».
Если ответ будет положительным, предстоит решить, каким будет механизм принятия гимна, поскольку в российском законодательстве четких инструкция по этому поводу нет.
На сегодняшний день в Комсомольске-на-Амуре за семью осужденными ведется наблюдение по электронной системе контроля.
Осуждённый не находится в тюрьме, он продолжает учиться или работать, но в его привычную жизнь вносятся некоторые ограничения. Например, запрет покидать свою квартиру в определённое время суток, уезжать из города, посещать массовые мероприятия, менять место работы и так далее. Чтобы проконтролировать соблюдение осужденным всех этих запретов, и надевают на него специальное следящее устройство, так называемый электронный браслет.
Михаил (имя изменено – прим. автора) осенью прошлого года получил полтора года ограничения свободы за хранение наркотических веществ. В конце февраля ему – первому в Центральном округе – надели на ногу «следящий» браслет.
- Поскольку, одним из ограничений является запрет не покидать пределы жилища с одиннадцати вечера до шести утра, для контроля решено использовать электронное устройство, - рассказала старший инспектор, майор внутренней службы Ольга Димова, в обязанности которой входит наблюдать за Михаилом.
Сам Михаил «украшением» недоволен. У него семья, ребенок, к одиннадцати часам он всегда дома. Спать в нем неудобно, спортом заниматься тоже мешает. Кроме того, у себя в районе он стал своеобразной «знаменитостью». Все подходят, просят показать браслет или спрашивают, что это такое.
Но, хотя осужденные «украшениями» недовольны, специалисты считают, что такая система контроля оправдана.
На открытом конкурсе «Наследники традиций» им. В.Л.Соболевского комсомольчанка Лейла Казымова ошеломила жюри высочайшим исполнительским мастерством.
Три первых места и гран-при конкурса – единодушное признание мэтрами профессионального успеха Лейлы. А председатель жюри, преподаватель Московской государственной консерватории им. Чайковского Дмитрий Людков, предложил пианистке из Комсомольска-на-Амуре продолжить обучение в ЦМШ при консерватории.
Вторая страсть после музыки у Лейлы Казымовой – лингвистика. Русский язык одаренная девочка считает одним из самых гармоничных и мелодичных. Английский и китайский изучает «с дальним прицелом», потому что мечтает путешествовать. Из-за интереса к родовым корням успешно овладевает турецким и еврейским языками.
Юная пианистка входит в число одаренных детей, отмеченных стипендией Губернатора Хабаровского края.
- Я еду на конкурс не с тем, чтобы покорять или завоевывать какие-то места, а чтобы меня послушали. Считается огромным успехом, если публика слушает твое выступление, а потом аплодисментами благодарит. И это самое важное для меня. Соревновательный момент, конечно, тоже важен, но как психологический опыт, - говорит юная пианистка.
Преподаватель радуется за Лейлу - у нее проявляется ее собственный образ, узнаваемый, отличный от других исполнителей – и стремится к тому, чтобы Лейла нашла свой фирменный звук, чтобы с первой ноты было слышно, что прикоснулась к клавишам именно Лейла Казымова. И чтобы это стало ее своеобразной визитной карточкой.
В рамках всероссийской акции "Пусть мама услышит, пусть мама придет".
Для детей день рождения, наверно, самый долгожданный и радостный праздник. Даже для ребятишек, которые живут в Доме ребенка или детском доме. Потому что сотрудники учреждений обязательно готовятся к событию, стараются сделать его незабываемым для каждого своего воспитанника. А ведь каждый из нас может стать участником события и поздравить в день рождения любого малыша.
Александра родилась в июне. Ее маму лишили родительских прав через несколько месяцев после рождения девочки.
Илья и Виталий – родные братья. Старший – Илья. Ему в ноябре 2011 года исполнилось три года.
Виталик всего на год младше своего брата. Он живет в Доме ребенка. В отличие от Ильи малыш не по годам серьезный и вдумчивый.
Алисе два года и четыре месяца. Живет она в Доме ребенка, где ее любят и балуют. И девочка отвечает взаимностью. Мамой считает всех сотрудников…
Валерий Михайлович и Татьяна Ивановна Кеба взяли Дашу из приюта.
- Моя жена работала в администрации Ленинского округа ведущим специалистом. Как-то приходит с работы и говорит: "Есть замечательная девочка. Из приюта оформляем ребенка в детский дом. Давай заберем ее к себе", - рассказывает Валерий Михайлович. - А мы давно, когда еще сыновья в школу ходили, хотели взять девочку из детского дома. Даже не одну, а трех. А тут сыновья взрослые, живут отдельно, а у нас еще силы есть за детьми ухаживать, растить их. Одним словом, на следующий день я поехал в приют и предупредил, что с женой оформляем документы и девочку заберем. Когда нес Дашку до машины, она у меня на ладошке сидела. Такая была крохотная. Ни за что бы не подумал, что ребенку три с половиной года исполнилось…
Столько приятных и волнительных моментов было в семье, с тех пор как поселилась в ней малышка. Пока не пришло горе, после которого все пришлось строить по-новому….
В Комсомольске-на-Амуре действует общественная организация «Автоюрист», которая помогает горожанам в решении многих спорных вопросов.
В неприятной и даже страшной ситуации на дороге может оказаться каждый. И не всегда можно решить проблему в свою пользу. В этом может помочь знание законов.
Как получить страховку после ДТП, в какие сроки можно подать в суд на виновника ДТП, как найти виновника и получить компенсацию и т.д. На все эти вопросы отвечает специалист на страницах газеты «Дальневосточный Комсомольск».
Губернатор Хабаровского края В.И.Шпорт регулярно встречается с комсомольчанами и жителями Комсомольского района.
Во время встреч с населением он получает просьбы и предложения, а после даёт поручения министерствам и ведомствам края разобраться и помочь в решении того или иного вопроса. Губернатор обязательно следит за тем, как эти поручения исполняются.
Среди тех, что уже решены и предстоит решить в ближайшее время, например, вопрос оказания финансовой помощи детскому саду № 53 Комсомольска-на-Амуре для ограждения территории, утверждена схема движения автобусных маршрутов "Хабаровск-Комсомольск", с включением в нее остановочного пункта - "Городок", расположенного на автомобильной дороге Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.
Предстоит до конца мая проработать вопрос о ремонте и восстановлении участка дороги от Комсомольска-на-Амуре до садоводческого общества «Сады № 9» в районе поселка Хурба Комсомольского муниципального района.
Обзор подготовлен журналистами «Дальневосточного Комсомольска»