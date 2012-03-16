В Хабаровске загорелся склад стройматериалов площадью 2500 квадратных метров

ХАБАРОВСК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в 16:20 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю от центрального пункта пожарной связи 21-ОФПС г. Хабаровска поступила информация о загорании на складе стройматериалов по улице Автономная, д. 12, в районе южной промышленной зоны.

На момент прибытия первых пожарных подразделений было обнаружено воспламенение стройматериалов в деревянном обшитом железом ангаре из сэндвич панелей на площади 2500 м2, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Через несколько минут первое пожарное подразделение приступило к тушению огня.

Произошло обрушение конструкций складского помещения. В данный момент пожарные расчеты стараются не дать перекинуться огню на лежащие рядом пиломатериалы.

В 17.19 пожар был локализован.

Погибших и пострадавших нет.

На тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 36 человек личного состава.