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Posted 16 марта 2012, 06:34

Published 16 марта 2012, 06:34

Modified 17 сентября 2022, 11:57

Updated 17 сентября 2022, 11:57

В Хабаровске загорелся склад стройматериалов площадью 2500 квадратных метров

16 марта 2012, 06:34
Сюжет
Происшествие
Пожар ликвидировали уже через час, пострадавших нет

ХАБАРОВСК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в 16:20 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю от центрального пункта пожарной связи 21-ОФПС г. Хабаровска поступила информация о загорании на складе стройматериалов по улице Автономная, д. 12, в районе южной промышленной зоны.
На момент прибытия первых пожарных подразделений было обнаружено воспламенение стройматериалов в деревянном обшитом железом ангаре из сэндвич панелей на площади 2500 м2, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Через несколько минут первое пожарное подразделение приступило к тушению огня.
Произошло обрушение конструкций складского помещения. В данный момент пожарные расчеты стараются не дать перекинуться огню на лежащие рядом пиломатериалы.
В 17.19 пожар был локализован.
Погибших и пострадавших нет.
На тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 36 человек личного состава.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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