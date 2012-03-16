Жителей и гостей Владивостока ждут на вкусной ярмарке

ВЛАДИВОСТОК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Горожан приглашают на ярмарку продовольственных товаров, которая работает на ул. Фокина, 23, ежедневно с 9 до 18 часов.

Здесь жители Владивостока могут приобрести рыбу, мясо и мясные продукты, колбасные изделия, яйца, мясо птицы, конфеты и кондитерские изделия от товаропроизводителей Приморского края.

Цены на ярмарке ниже розничных в магазинах и супермаркетах города. Кроме того, торговля на ярмарке выгодна и местным производителям, у которых есть дополнительная возможность продавать свою продукцию без посредников.

Как отметили в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, ярмарка проводится по многочисленным просьбам горожан с целью улучшить обеспечение товарами местных производителей по низким ценам. Ярмарка будет работать до 30 марта, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации.