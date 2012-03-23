Какую погоду принесут жителям Приморья выходные?

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 23 марта погоду в Приморье определяет малоградиентное поле повышенного давления. В крае без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -2...+10°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.

В выходные через юг приморского края на акваторию Японского моря будет смещаться неглубокий циклон с северо-восточных районов Китая. В субботу, 24 марта, в крае ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие, на юго-западе - умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха в ночные часы составит -4...-9°С, местами -14...-19°C. Днем воздух прогреется до +1...+6°С, местами 0...-5°C.

Во Владивостоке в субботу облачно, временами возможен слабый снег. Ночью будет дуть юго-восточный ветер. Днем ветер перейдет к северному направлению. Температура воздуха ночью будет около 0°C, днем +1...+3°C.

Вероятность небольшого снега в краевом центре сохранится в первой половине ночи на воскресенье, 25 марта. К утру ожидается усиление северо-западного ветра. Температура воздуха понизится до -2...-4°C, днем воздух прогреется до +1...+3°C.