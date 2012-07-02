Во Владивостоке бдительные соседи вычислили престарелого педофила

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская, 1 июля этого года подозреваемый заманил к себе в квартиру по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке малолетних детей и совершил в отношении одного из них насильственные действия сексуального характера.

Данное преступление было раскрыто благодаря бдительности соседей. Дети играли на лестничной площадке и исчезли. Одна из соседок заподозрила неладное и заглянула в замочную скважину квартиры, где проживал одинокий мужчина. Она увидела, что мужчина стоит перед детьми без брюк и вызвала полицию.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.



А.М.

Фото: http://www.donbass.ua/news/incidents/2011/10/08/kulaki-vospitateli-i-mochalki-terroristki-nanosjat-detjam-uvechja.html.html

