Машины скорой помощи на Камчатке оборудуют системой ГЛОНАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Машины скорой медицинской помощи Камчатского края будут оснащены системой ГЛОНАСС. Об этом сообщила министр здравоохранения края Татьяна Лемешко.

Всего спутниковыми системами будут оборудованы 95 машин скорой помощи. На эти цели из краевого бюджета выделено более 6 миллионов рублей.

«Оснащение бортовой аппаратурой спутниковой навигации машин скорой помощи позволит получать исчерпывающую информацию о местонахождении санитарного транспорта в режиме реального времени, - пояснила Татьяна Лемешко. - Станции скорой помощи смогут координировать работу бригад, направляя их машины в нужное время в нужное место. Это значительно сократит время прибытия бригады скорой помощи к пациенту».

Оснащение системой спутниковой навигации машин скорой помощи проводится в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Камчатского края на 2011-2012 годы». Общий объём финансирования программы 3 миллиарда 383 миллиона 472 тысячи рублей, в том числе за счёт средств федерального фонда медицинского страхования - 1 миллиард 976 миллионов 912 тысяч рублей, за счёт средств бюджета края 593 миллиона 717,4 тысяч рублей, за счёт средств территориального фонда медицинского страхования - 812 миллионов 834,2 тысяч рублей.

Для организации системы мониторинга и управления санитарным транспортом Камчатского края будут задействованы ресурсы действующего регионального медицинского центра обработки данных (РЦОД). Он был организован на базе камчатского краевого медицинского информационно-аналитического центра в 2011 году за счёт средств краевого бюджета, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.