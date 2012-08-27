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Posted 27 августа 2012, 07:17

Published 27 августа 2012, 07:17

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Подозреваемый в подготовке покушения на Путина может сесть пожизненно

27 августа 2012, 07:17
Участь гражданина Казахстана незавидна

ВЛАДИВОСТОК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Гражданину Казахстана Илье Пьянзину, подозреваемому в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, в России при признании его вины грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
По его словам, только посягательство на жизнь государственного деятеля карается сроком от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. "Несмотря на то, что вменена лишь подготовка к этому преступлению, вероятнее всего, суд учтет, какого уровня политик мог подвергнуться покушению", - сказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.

А.М.
Фото: http://rus.ruvr.ru/world/worldpress/politics/page_166.html

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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