Подозреваемый в подготовке покушения на Путина может сесть пожизненно

ВЛАДИВОСТОК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Гражданину Казахстана Илье Пьянзину, подозреваемому в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, в России при признании его вины грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его словам, только посягательство на жизнь государственного деятеля карается сроком от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. "Несмотря на то, что вменена лишь подготовка к этому преступлению, вероятнее всего, суд учтет, какого уровня политик мог подвергнуться покушению", - сказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.