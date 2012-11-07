В Хабаровске пройдет молодежный бизнес-форум

ХАБАРОВСК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — 13-14 ноября в Хабаровске пройдет молодежный международный бизнес-форум «Хабаровск - город бизнеса, творчества и карьеры».

Цель форума – информационная и мотивационная поддержка бизнесменов и тех, кто только собирается заняться предпринимательством, - молодые люди в возрасте до 35 лет. Мероприятие состоится в рамках городской программы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.

Форум пройдет при содействии администрации Хабаровска в городском Дворце культуры. В нем примут участие более 500 молодых бизнесменов, представителей муниципалитетов и общественных объединений. В рамках форума состоится серия мастер-классов и семинаров от представителей Хабаровска, Харбина и Пучона. В состав китайской и корейской делегаций войдут сотрудники муниципалитетов и молодые предприниматели.

«Надеемся, - говорит начальник управления по молодежной политике и со-циальным вопросам администрации Хабаровска Евгений Демин, - что хабаровчанам и гостям города удастся установить дружеские и деловые контакты, и форум принесет практическую пользу молодым предпринимателям».

