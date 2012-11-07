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Posted 7 ноября 2012, 05:05

Published 7 ноября 2012, 05:05

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

В Хабаровске пройдет молодежный бизнес-форум

7 ноября 2012, 05:05
Гостями форума станут предприниматели из Китая и Южной Кореи

ХАБАРОВСК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — 13-14 ноября в Хабаровске пройдет молодежный международный бизнес-форум «Хабаровск - город бизнеса, творчества и карьеры».
Цель форума – информационная и мотивационная поддержка бизнесменов и тех, кто только собирается заняться предпринимательством, - молодые люди в возрасте до 35 лет. Мероприятие состоится в рамках городской программы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.
Форум пройдет при содействии администрации Хабаровска в городском Дворце культуры. В нем примут участие более 500 молодых бизнесменов, представителей муниципалитетов и общественных объединений. В рамках форума состоится серия мастер-классов и семинаров от представителей Хабаровска, Харбина и Пучона. В состав китайской и корейской делегаций войдут сотрудники муниципалитетов и молодые предприниматели.
«Надеемся, - говорит начальник управления по молодежной политике и со-циальным вопросам администрации Хабаровска Евгений Демин, - что хабаровчанам и гостям города удастся установить дружеские и деловые контакты, и форум принесет практическую пользу молодым предпринимателям».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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